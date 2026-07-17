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Аргентина була здивована захисною грою Англії у півфіналі Чемпіонату світу – ЗМІ

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Аргентина була здивована захисною грою Англії у півфіналі Чемпіонату світу – ЗМІ
Англія у важкому матчі програла Аргентині на Чемпіонаті світу 2026
фото: Getty Images

Зазначається, що аргентинська збірна була «шокована» оборонними замінами Тухеля

Збірна Аргентини була здивована реакцією Англії на забитий м'яч на 55-й хвилині в матчі півфіналу Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Independent.

Зазначається, що аргентинська збірна була «шокована» оборонними тактичними замінами головного тренера англійців Томаса Тухеля. Південноамериканська команда готувалася до появи швидких футбол. 

За інформацією джерела, головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні готувався до того, що в Англії на поле вийдуть нападники Букайо Сака або Ноні Мадуеке до перерви на «водопій» у другому таймі. Проте з 72-ї по 82-ю хвилину Тухель випустив трьох захисників, після чого «три лева» стали глибше оборонятися. Наголошується, що це дозволило Аргентині активніше атакувати, а Скалоні – випустити форварда Лаутаро Мартінеса, який забив переможний гол.

Фінал Чемпіонату світу з футболу Іспанія – Аргентина пройде у неділю, 19 липня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Англія у важкому матчі програла Аргентині на Чемпіонаті світу 2026

Перший тайм пройшов без голів.

На 55-й хвилині Морган Роджерс прострілив у штрафний майданчик, а Ентоні Гордон ударом у нижній кут відкрив рахунок. Пропущений гол лише розлютив аргентинців. Команда Ліонеля Скалоні повністю перехопила ініціативу.

Тиск Аргентини приніс результат за п'ять хвилин до завершення основного часу. Спершу Джордан Пікфорд здійснив фантастичний сейв після потужного дальнього пострілу Енцо Фернандеса, але після кутового Ліонель Мессі знайшов партнера передачею, і хавбек «Челсі» точним ударом у лівий кут зрівняв рахунок.

Аргентина підготувала вирішальний удар уже в компенсований час. Спочатку Алексіс Макаллістер потужним пострілом струсонув зовнішній бік стійки, а вже в наступній атаці Мессі вкотре продемонстрував своє бачення поля. Капітан аргентинців виконав ідеальний простріл, який Лаутаро Мартінес головою переправив у порожні ворота, принісши «альбіселесте» перемогу 2:1.

Як повідомлялося, збірна Іспанії перемогла Францію у 1/2 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

Обидві команди розпочали матч доволі обережно, тому небезпечних моментів біля воріт майже не виникало аж до середини першого тайму. Люка Дінь необачно збив Ламіна Ямала у власному штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті.

Мікель Оярсабаль спокійно переграв Андре Онана – 1:0.

Початок другої половини зустрічі багато в чому нагадував дебют першого тайму. Французи більше контролювали м'яч, однак реальної небезпеки біля воріт суперника не створили.

Натомість збірна Іспанії майже одразу скористалася своєю нагодою. Дані Ольмо віддав ефектну передачу в дотик на хід Педро Порро, який увірвався до штрафного майданчика й точним ударом у правий нижній кут подвоїв перевагу своєї команди та встановив остаточний рахунок – 2:0.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026

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