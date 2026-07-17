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«Харків» несподівано попрощався з багаторічним лідером команди

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Харків» несподівано попрощався з багаторічним лідером команди
Арі Моура завершив виступи в команді Младена Бартуловіча
фото: ФК «Харків»

Міцний середняк Прем'єр-ліги здивував кадровим рішенням

Півзахисник Арі Моура покинув «Харків». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Харків» дякує Арі за час проведений в клубі, внесок в розвиток нашої команди та бажає успішного продовження кар'єри», – йдеться в заяві «багряно-золотих».

Бразилець провів у чемпіонаті України три роки. За цей час він зіграв за харків'ян 63 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу вінгер записав 19 голів.

Подальші плани Арі Моури невідомі. Раніше він виступав у чемпіонаті Ізраїлю та на батьківщині. Щоправда, у Бразилії вінгер виступав лише в нижчих дивізіонах.

У міжсезоння «Харків» підсилився трьома виконавцями. До лав команди Младена Бартуловіча перебралися півзахисник Олександр Яцик («Динамо»), півзахисник Рафаель Профіні («Уніон» Санта-Фе) та форвард Карлос Парако («Кривбас»).

Найкращі молоді футболісти УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком сезону 2010/11. Тоді приз дістався вінгеру «Дніпра» Євгену Коноплянці. З тих пір лауреатами стали представники ще сімох клубів.

  • 2010/11 – Євген Коноплянка («Дніпро»)
  • 2011/12 – Роман Безус («Ворскла»)
  • 2012/13 – Едуард Соболь («Металург» Запоріжжя)
  • 2013/14 – Сергій Болбат («Металург» Донецьк)
  • 2014/15 – Валерій Лучкевич («Дніпро»)
  • 2015/16 – Віктор Коваленко («Шахтар»)
  • 2016/17 – Артем Довбик («Дніпро»)
  • 2017/18 – Віктор Циганков («Динамо»)
  • 2018/19 – Віталій Миколенко («Динамо»)
  • 2019/20 – Владислав Супряга («Дніпро-1»)
  • 2020/21 – Ілля Забарний («Динамо»)
  • 2022/23 – Георгій Судаков («Шахтар»)
  • 2023/24 – Ілля Квасниця («Рух»)
  • 2024/25 – Тарас Михавко («Динамо»)
  • 2025/26 – Матвій Пономаренко («Динамо»)

Найкращі тренери УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.

  • 2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)
  • 2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)
  • 2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
  • 2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)
  • 2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
  • 2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)
  • 2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)
  • 2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)
  • 2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)
  • 2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)
  • 2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)

До слова, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Металіст 1925» УПЛ

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