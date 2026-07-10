Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ФІФА планує розпродати газону зі стадіону, де зіграють фінал Чемпіонату світу 2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
ФІФА планує розпродати газону зі стадіону, де зіграють фінал Чемпіонату світу 2026
Газон зі стадіону, де зіграють фінал ЧС-2026, стане вигідним товаром для ФІФА
фото: Getty Images

Ціна на шматок газону сягатиме 3000 тисяч доларів

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) виставила на продаж шматки газону з арени «Мет-Лайф Стедіум» у Іст-Рутерфорді (передмістя Нью-Йорку), на якому зіграють фінал Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посилання на The Athletic.

Стартова вартість клаптика трав'яного покриття арени складатиме 450 доларів. Проте у покупця є можливість собі придбати й колекційні набори з дереном стадіону «Мет-Лайф Стедіум» з різними цінниками. Є варіанти комплектів за 900, 1200 та 3000 доларів.

У комплекту входитиме акрилова оболонка з логотипом ЧС-2026, місцем проведення фіналу та його датою і підсумковим рахунком матчу. Також на додачу власник цього набору отримає USB-накопичувач, на якому буде записаний фільм про цьогорічний мундіаль.

У разі, якщо Міжнародна федерація розпродасть усі шматки газону та колекційні набори з ним, вона має отримати близько 11 мільйонів доларів. Утім, цю покупку зможуть зробити не всі, а лише клієнти, які проживають на території США, Великої Британії та Європи.

Фінал Чемпіонату світу 2026 проходитиме 19 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе став наймолодшим футболістом в історії, який зіграв 20 матчів на Кубку світу. Капітан «триколірних» вийшов у старті на поєдинок 1/4 фіналу Чемпіонату світу (ЧС) 2026 проти збірної Марокко. У день матчу Мбаппе виповнився 27 років 201 день.

Нападник також повторив національний рекорд. Відтепер Мбаппе ділить з ексголкіпером збірної Франції Уго Льорісом першість за кількістю матчів на турнірі. Воротар узяв участь в чотирьох Кубках світу (2010, 2014, 2018, 2022), а форвард приїхав на третій (2018, 2022, 2026).

На ЧС-2026 до поєдинку з марокканцями Мбаппе зіграв п'ять поєдинків. До свого активу він записав сім голів. Також француз віддав дві результативні передачі.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА ЧС-2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Омар Артан у 2025 році був визнаний найкращим футбольним арбітром Африки
Білий дім пояснив, чому найкращому арбітру Африки перед Мундіалем було відмовлено у в'їзді до США
12 червня, 21:56
Мануель Нойєр переписав історію національної команди
Ветеран збірної Німеччини на Чемпіонаті світу перевершив досягнення володаря «Золотого м'яча-1990»
15 червня, 10:56
Змагання у столиці Польщі пройдуть 20-21 червня
Збірна України з ампфутболу зіграє на міжнародному турнірі у Польщі
15 червня, 13:32
Александер Ісак (праворуч) уже відкрив лік забитим м'ячам
Нідерланди – Швеція. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026 Реклама
20 червня, 13:05
Чемпіонат світу набирає обертів
Визначилася перша пара 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу
25 червня, 10:02
Фаворити групи подарували видовищний матч
Португалія розписала нічию з Колумбією у битві за перемогу в групі Чемпіонату світу 2026
28 червня, 04:28
Збірна Бразилії, у складі якої були гравці з країни-агресора Росії, зазнала поразки в 1/8 фіналу
Всі гравці з російських клубів завершили виступи на Чемпіонаті світу з футболу
6 липня, 12:50
Арне Слот відкритий до пропозицій
Екстренер «Ліверпуля» став кандидатом у тренери збірної Нідерландів – журналіст
6 липня, 17:00
Возінья здійснює черговий сейв у матчі ЧС-2026 проти Іспанії
Сенсаційний воротар Кабо-Верде може стати одноклубником Мессі
8 липня, 17:03

Новини

В УЄФА визначились з позицією на випадок, якщо ФІФА поверне Росію у футбол
В УЄФА визначились з позицією на випадок, якщо ФІФА поверне Росію у футбол
Магучіх стрибнула на 2.00 м і вперше за п’ять років виграла Чемпіонат України
Магучіх стрибнула на 2.00 м і вперше за п’ять років виграла Чемпіонат України
ФІФА планує розпродати газону зі стадіону, де зіграють фінал Чемпіонату світу 2026
ФІФА планує розпродати газону зі стадіону, де зіграють фінал Чемпіонату світу 2026
«Кривбас» оформив трансфер ще одного новачка-легіонера
«Кривбас» оформив трансфер ще одного новачка-легіонера
Українська біатлоністка пояснила, чому під час війни поїхала працювати в Росію
Українська біатлоністка пояснила, чому під час війни поїхала працювати в Росію
Стало відомо, на якому турнірі зіграє Костюк після успіху на Вімблдоні
Стало відомо, на якому турнірі зіграє Костюк після успіху на Вімблдоні

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
160K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2026
79K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
49K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
41K
Утік із Нью-Йорка та пішов на фронт через борги: історія правнука Брежнєва, який опинився в українському полоні

Новини

Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
Вчора, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua