ФІФА планує розпродати газону зі стадіону, де зіграють фінал Чемпіонату світу 2026

Газон зі стадіону, де зіграють фінал ЧС-2026, стане вигідним товаром для ФІФА

Ціна на шматок газону сягатиме 3000 тисяч доларів

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) виставила на продаж шматки газону з арени «Мет-Лайф Стедіум» у Іст-Рутерфорді (передмістя Нью-Йорку), на якому зіграють фінал Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посилання на The Athletic.

Стартова вартість клаптика трав'яного покриття арени складатиме 450 доларів. Проте у покупця є можливість собі придбати й колекційні набори з дереном стадіону «Мет-Лайф Стедіум» з різними цінниками. Є варіанти комплектів за 900, 1200 та 3000 доларів.

У комплекту входитиме акрилова оболонка з логотипом ЧС-2026, місцем проведення фіналу та його датою і підсумковим рахунком матчу. Також на додачу власник цього набору отримає USB-накопичувач, на якому буде записаний фільм про цьогорічний мундіаль.

У разі, якщо Міжнародна федерація розпродасть усі шматки газону та колекційні набори з ним, вона має отримати близько 11 мільйонів доларів. Утім, цю покупку зможуть зробити не всі, а лише клієнти, які проживають на території США, Великої Британії та Європи.

Фінал Чемпіонату світу 2026 проходитиме 19 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе став наймолодшим футболістом в історії, який зіграв 20 матчів на Кубку світу. Капітан «триколірних» вийшов у старті на поєдинок 1/4 фіналу Чемпіонату світу (ЧС) 2026 проти збірної Марокко. У день матчу Мбаппе виповнився 27 років 201 день.

Нападник також повторив національний рекорд. Відтепер Мбаппе ділить з ексголкіпером збірної Франції Уго Льорісом першість за кількістю матчів на турнірі. Воротар узяв участь в чотирьох Кубках світу (2010, 2014, 2018, 2022), а форвард приїхав на третій (2018, 2022, 2026).

На ЧС-2026 до поєдинку з марокканцями Мбаппе зіграв п'ять поєдинків. До свого активу він записав сім голів. Також француз віддав дві результативні передачі.