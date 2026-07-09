«Динамо» – «Універсітатя Клуж»: де дивитися матч кваліфікації Ліги Європи

Гра «Динамо» – «Універсітатя Клуж» пройде на «Арені Люблін»

Сьогодні, 9 липня 2026 року, київське «Динамо» прийме «Універсітатю» з румунського Клужа-Напоки у рамках першого раунду кваліфікації Ліги Європи 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися матч «Динамо» – «Універсітатя Клуж»

Гра «Динамо» – «Універсітатя Клуж» пройде на «Арені Люблін».

У прямому ефірі протистояння транслюватимуть медіасервіс «Київстар ТБ» і телеканал «2+2». Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 20:00 за київським часом.

Передматчевий стан команд

«Динамо» провело п'ять спарингів у міжсезоння. Підопічні Ігоря Костюка відсвяткували перемоги над словацькою «Жиліною» (5:1), краківською «Вєчистою» (4:2) та ЛАСКом із австрійського Лінца (2:0). З празькою «Славією» кияни розійшлися миром (1:1), а бухарестському «Рапіду» програли (1:3). Найкращий бомбардир на тренувальних зборах – форвард Пономаренко (п'ять голів).

Суперник киян у контрольних поєдинках не перемагав. Команда Крістіано Бергоді спершу розписала нічию з угорським Уйпештом (0:0). А потім зазнала двох розгромних поразок. «Універсітатя» програла сербській «Войводіні» з Нові-Сада та угорській «Ньїредьгазі» (двічі по 0:3). Отже, «студенти» в спарингах обійшлися не тільки без перемог, а й без забитих м'ячів.

Нагадаємо, нападник київського «Динамо» Матвій Пономаренко потрапив до сфери зацікавлень португальського «Порту». «Дракони» прагнуть підсилити лінію атаки в міжсезоння. Молодий українець став одним із кандидатів на підписання. З конкретною пропозицією до вітчизняного гранда «Порту» наразі не звертався.

Раніше «Динамо» нібито відмовилося продати Пономаренка в стамбульський «Галатасарай» та дортмундську «Боруссію». Обидва клуби запропонували за форварда 20 млн євро. Натомість «біло-сині» прагнуть отримати за власного вихованця 25-30 млн.