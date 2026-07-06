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Тренер збірної Данії: «Я сподіваюся, що ми й надалі будемо грати проти таких команд, як Україна»

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Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Тренер збірної Данії: «Я сподіваюся, що ми й надалі будемо грати проти таких команд, як Україна»
Данія у відбірковому вікні на Чемпіонат світу 2027 з баскетболу лишилася без перемог
фото: FIBA

Аллан Фосс поділився своїми враженнями від матчу проти України

Після поразки від України з рахунком 69:99 головний тренер збірної Данії Аллан Фосс та один із лідерів команди Адам Геде-Андерсен відповіли на запитання журналістів на післяматчевій пресконференції. Через невелику кількість представників медіа захід фактично перетворився на розмову «Главкома» з данськими наставником і баскетболістом.

Підсумок матчу від данців

Після матчу головний тренер збірної Данії Аллан Фосс визнав перевагу української команди, зазначивши, що його підопічні добре розпочали зустріч, однак не витримали фізичної боротьби та темпу, який запропонували суперники.

«Важка гра. Ми грали проти добре організованої та фізично міцної збірної України. Вони вийшли на матч із правильним настроєм. Думаю, ми добре розпочали гру, отримували ті кидки, які хотіли, реалізовували їх, якісно діяли в захисті та добре проводили ротації.

Але згодом гра стала набагато більш фізичною. Нам стало важко входити в напад, а наші ротації в захисті вже не були такими організованими, як хотілося. Крім того, нам бракувало досвіду в таких матчах. Різниця полягала також у звичці грати поєдинки такого рівня та в рівні фізичної готовності. Для нас це важливий урок. Водночас були моменти, які ми могли виконати значно краще», – сказав Ларсен.

Схожої думки дотримувався і захисник данської збірної Адам Геде-Андерсен. Він зазначив, що команда усвідомлювала силу суперника ще до стартового свистка, але поступово перестала справлятися з тиском українців.

«Ми знали, що це буде дуже важка гра. У збірної України є висококласні баскетболісти практично на кожній позиції. На початку ми непогано справлялися, але з часом вони нас просто зламали. Наприкінці матчу у нас вже ніби закінчився бензин», – зазначив гравець.

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Відповіді на питання «Главкома»

Окремо Фосс прокоментував виступ Давида Крістенсена, який яскраво розпочав зустріч, але згодом майже перестав отримувати можливості в атаці.

«Я не думаю, що наша поразка пов'язана лише з цим, але немає сумнівів, що Давид сьогодні провів чудовий матч. У цьому вікні він справді зробив крок уперед. Раніше він не мав такої великої ролі, але зараз показав себе дуже добре. Я навіть вважаю, що його потенціал вищий, ніж багато хто думав, включно зі мною.

Одна з причин, чому він не був більше залучений, полягає в тому, що нам було важко доставляти йому м'яч і організовувати позиційний напад. Коли на наших гравців сильно тиснуть, ми схильні відступати, нам важко відкриватися на флангах. Сподіваюся, це прийде з досвідом, коли ми станемо фізично сильнішими, а молоді гравці отримають більше матчів такого рівня», – пояснив наставник.

Попри виліт із боротьби за вихід до другого етапу кваліфікації Чемпіонату світу, головний тренер Данії запевнив, що команда вже дивиться вперед і ставить перед собою нові завдання.

«Я сподіваюся, що ми й надалі будемо грати проти таких команд, як Україна. Ми вже 70 років не кваліфікувалися на великі турніри, тому зараз наша головна мета – потрапити на Євробаскет-2029.

У серпні ми розпочинаємо попередню кваліфікацію. Там на нас чекають дуже сильні суперники – це може бути Словаччина, Швеція або Бельгія. Ми будемо рухатися від матчу до матчу, намагатися прогресувати і зробити все, щоб кваліфікуватися на чемпіонат Європи», – підсумував Фосс.

Своєю чергою Геде-Андерсен прокоментував і власний невдалий виступ. Захисник реалізував лише один із десяти кидків з гри, однак закликав не драматизувати цей результат.

«Ти ніколи не очікуєш реалізувати лише один кидок із десяти. Частина моїх спроб була дуже складною, хоча, звичайно, кілька з них хотілося б забити. Іноді так трапляється: якщо не відчуваєш ритму, то промахів стає більше. Таке буває», – сказав баскетболіст.

Нагадаємо, що українська сторона теж прокоментувала підсумки матчу з Данією

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Теги: чемпіонат Європи тренер Євробаскет баскетбол чемпіонат світу

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