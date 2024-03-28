До України прибула голова Національної асамблеї Франції (фото)

На столичному вокзалі французьку делегацію зустрічав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

Сьогодні, 28 березня, до Києва із робочим візитом прибула голова Національної Асамблеї Франції Яель Брон-Піве. Вона приїхала в Київ разом із французькою делегацією. Про це Брон-Піве повідомила у соцмережі Х.

На столичному вокзалі французьку делегацію зустрічав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Приємний приїзд в Україну разом із Валері Рабо, Томасом Гассільюдом і Бенджаміном Хаддадом, щоб підтвердити підтримку Національною асамблеєю українського народу. Дякую, дорогий Руслане Стефанчуку, за теплий прийом!» – написала вона.

Яель Брон-Піве також виступила у Верховній раді України. Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, до парламенту також прибула французька делегація.

Раніше повідомлялося, що французька компанія Delair поставить Україні 400 своїх розвідувальних дронів. Контракт на виробництво цих БПЛА вже укладений. За попередніми даними, йдеться про два види дронів. Один із них має назву DT26. Розмах його крила – 3,3 м, а маса – 16 кг.

До слова, Франція найближчим часом зможе надати Україні 78 гаубиць Caesar і збільшить постачання снарядів, щоб задовольнити потреби ЗСУ.