Футболістки «Харкова» програли «Торренсе» в кваліфікації Кубка Європи

Чемпіонки України поступилася призеркам чемпіонату Португалії

Жіноча команда «Харкова» зазнала поразки від португальського «Торренсе» (1:2) у кваліфікації Кубка Європи 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Героїнею поєдинку стала нападниця «синьо-гранатових» Лакіп. Вона оформила дубль. Під кінець першого тайму форвардка підставила ногу під неточний удар партнерки, а на початку другого перекинула м'яч над Бондарчук після закидання з глибиною.

«Харків» під завісу поєдинку спромігся на гол престижу. Це Молодюк із гострого кута поцілила під поперечину воріт «Торренсе». Тепер підопічні Наталії Зінченко повинні перемогти суперниць на виїзді, щоб вийти в основний раунд турніру.

Матч-відповідь запланований на 30 вересня. Раніше футболістки «Харкова» вибила косовську «Мітровіцу» (0:0, 5:0). Натомість «Торренсе» в попередньому раунді здолав жіночу команду ковалівського «Колоса» (6:1, 3:1).

Кубок Європи. Кваліфікація, другий раунд

«Харків» – «Торренсе» – 1:2

Голи: Молодюк, 78 – Лакіп, 37, 50

До слова, донецький «Шахтар» розпочав виступи в Лізі чемпіонів позитивним результатом із ПСВ. Гірники повели в рахунку зусиллями вінгера Мендози. Натомість нідерландський гранд відігрався стараннями оборонця Деста.

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» продовжив контракт із оборонцем збірної України. Бондар уклав угоду до літа 2031 року. Центрбек – вихованець «гірників».