Роналду різко відреагував на запитання щодо завершення кар'єри в збірній Португалії

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» назвав недоречним час для таких заяв

Капітан національної команди Португалії Кріштіану Роналду поспілкувався з пресою перед поєдинком 1/8 фіналу Чемпіонату світу (ЧС) 2026 проти збірної Іспанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на A Bola.

Форварда запитали щодо планів на майбутнє. Ветеран піренейців уник прямої відповіді. Натомість порадив зосередитися на прийдешньому матчі.

«Я завжди повністю віддаю себе збірній та готовий допомагати їй. Незалежно від того, граю я чи ні, я завжди матиму важливу роль в команді. Я завершу кар'єру тоді, коли сам цього захочу, а не тоді, коли цього захочете ви. Постійно запитувати це – марна трата часу. Я не хочу, щоб уся увага була прикута до цієї теми. Найголовніше – завтрашній матч», – заявив Роналду.

Нападник дебютував за національну команду в 2003 році. З тих пір він провів 232 поєдинки за збірну Португалії, у яких оформив 146 голів. За цей час піренейці виграли Євро-2016 та двічі тріумфували в Лізі націй.

На ЧС-2026 Роналду зіграв чотири матчі, в яких забив три м'ячі. На турнірі він встановив низку рекордів. Зокрема, форвард став найрезультативнішим португальцем в історії чемпіонатів світу, перевершивши володаря «Золотого м'яча-1965» Еусебіу.

Пари 1/8 фіналу ЧС-2026

Стадія стартувала 4 липня. Першим поєдинком став матч між канадцями та збірною Марокко. Атлаські леви оформили розгромну перемогу (3:0). Закриватимуть цей раунд національні команди Колумбії та Швейцарії 7 липня.

Усі пари 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026:

Парагвай – Франція – 0:1

Канада – Марокко – 0:3

Бразилія – Норвегія

Мексика – Англія

США – Бельгія

Португалія – Іспанія

Аргентина – Єгипет

Швейцарія – Колумбія

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, збірна Еквадору залишилася без головного тренера після вильоту з ЧС-2026. Себастьян Беккасесе пішов із посади після поразки від Мексики (0:2). Він попрацював із національною командою два роки.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.