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«Повернувся у хорошій формі». Українець з «Жирони» отримав компліменти від ЗМІ

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Повернувся у хорошій формі». Українець з «Жирони» отримав компліменти від ЗМІ
Владислав Ванат повернувся після серйозної травми
фото: ФК Жирона

Ванат і Пищур дізнались оцінки після поразки «Жирони» в спарингу

Українські нападники «Жирони» Владислав Ванат та Олександр Пищур отримали оцінку від іспанських ЗМІ після контрольного матчу з «Алавесом» (0:1). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Girona Media.

«Жирона» зіграла черговий контрольний матч з «Алавесом» (0:1) в рамках підготовки до нового сезону. У складі каталонців участь у матчі взяли два українські нападники Олександр Пищур та Владислав Ванат. Перший нещодавно приєднався до команди, а другий лише відновився після травми.

Журналіст Girona Media Давид Каллелла Коломер дав оцінку обом гравцям. У випадку з Ванатом він відзначив гарну форму українця та нагадав, що той пропустив півроку через травму. А от Пищуру, на думку експерта, ще потрібен час на адаптацію.

«Через понад сто днів Ванат знову вийшов на поле у футболці «Жирони». Незважаючи на те, що він провів усього 30 хвилин, було помітно, що він повернувся у хорошій формі.

Пищуру знадобиться час, щоб адаптуватися до вимог клубу та рішень нового тренера. Поки що в передсезонних матчах він ще не зумів повністю переконати вболівальників. Дебют у чемпіонаті вже не за горами, і команда не може дозволити собі ще одного промаху в атаці», – вважає Коломер.

У спарингу з «Алавесом» не грав вінгер збірної України Віктор Циганков, який перебуває в серйозному конфлікті з керівництвом іспанської «Жирони» і готовий бойкотувати матчі команди. Каталонський клуб обіцяв відпустити футболіста під час трансферного вікна, проте не стримав своїх обіцянок. Циганков не прибув до тренувального табору «Жирони» і не планує виходити на поле в контрольних поєдинках.

Нагадаємо, Циганков вирішив залишити іспанську «Жирону» і відправив клубу офіційного листа. Українець, контракт якого спливає через рік, не хоче грати в другому за силою дивізіоні (Сегунді) і попросив клуб розглянути всі пропозиції від інших команд і дозволити йому піти.

У сезоні 2025/26 вінгер провів 34 матчі у складі каталонської команди, в яких забив сім м'ячів і віддав п'ять асистів. Трансферна вартість українця становить 15 млн євро.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Віктор Циганков ФК Жирона

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