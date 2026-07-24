Гвардіола ухвалив остаточне рішення щодо роботи в збірній Італії

Андреа Пірло – головний кандидат на посаду

Знаменитий іспанський тренер Хосеп Гвардіола остаточно відмовився від посади головного тренера збірної Італії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Як повідомляє джерело, екстренер «Барселони», «Баварії» та «Манчестер Сіті» дійсно розглядав пропозицію італійської федерації. Однак, фахівець відмовився, бо хоче зараз присвятити час сім’ї, відновити сили та повернутися до футболу пізніше.

Головним претендентом на посаду наставника збірної Італії називають Андреа Пірло. У разі відмови федерація має намір запропонувати місце Роберто Манчіні.

У квітні 2026 року головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо офіційно залишив свою посаду після того, як Італія не змогла вийти на Чемпіонат світу 2026, поступившись у фіналі плейоф кваліфікації Боснії та Герцеговині (1:1, 1:4 серія пен.). «Скуадра Адзурра» пропустила третій мундіаль поспіль – востаннє команда грала на мундіалі у 2014 році у Бразилії, де не змогла вийти з групи.

Нагадаємо, Юргена Клоппа офіційно призначили на посаду головного тренера збірної Німеччини з футболу. Деталі співпраці між спеціалістом та DFB не повідомляються. Помічниками Клоппа у збірній Німеччині стануть Петер Кравіц, Пепейн Лейндерс та Свен Бендер.

На посаді головного тренера збірної Німеччини Юрген Клопп замінив Юліана Нагельсманна, якого звільнили після вильоту збірної Німеччини з Чемпіонату світу 2026 на стадії 1/16 фіналу. Бундестім не змогла переграти збірну Парагваю (1:1, 3:4 по пенальті).

Для Клоппа робота зі збірною Німеччини стане першим тренерським досвідом на рівні національних команд. Раніше він очолював «Майнц», дортмундську «Боруссію» та «Ліверпуль», з яким став переможцем Ліги чемпіонів. Також для Клоппа це перша тренерська робота за два роки. Після відходу з «Ліверпуля» у 2024 році він працював на посаді глобального спортивного директора концерну «Ред Булл».