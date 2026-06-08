Головна спортивна подія року: де дивитися Чемпіонат світу з футболу 2026

Чемпіонат світу з футболу пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року

11 червня 2026 року стартує Чемпіонат світу з футболу – турнір, який багато фахівців та вболівальників називають головною спортивною подією року. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися Чемпіонат світу з футболу 2026 в Україні

Офіційні права на трансляцію матчів Чемпіонату світу 2026 в Україні належать медіасервісу Megogo.

Для перегляду Мундіалю на платформі необхідно оформити одну з платних підписок, що включають спортивний контент. Матчі турніру будуть доступні користувачам пакетів «Спорт» або будь-якої підписки з лінійки «Megopack».

Разом із тим частина поєдинків транслюватиметься безкоштовно на телеканалі «Megogo Спорт», який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

Канал показуватиме один обраний матч кожного ігрового дня протягом усього мундіалю. Серед них – матч-відкриття, два чвертьфінали, обидва півфінали, поєдинок за третє місце та фінал.

Таким чином, українські вболівальники матимуть змогу стежити як за всіма матчами турніру через платформу MEGOGO, так і за ключовими зустрічами безкоштовно на телеканалі «MEGOGO Спорт».

Чемпіонат світу з футболу пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року. Турнір приймуть США, Канада та Мексика.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)