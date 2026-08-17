15-річний талант «Леванте» увійшов до трійки наймолодших дебютантів в історії Ла Ліги

Марк Сантонс з'явився на полі у віці 15 років, 9 місяців і 15 днів

Марк Сантос вийшов на заміну у матчі проти «Еспаньйолу»

У першому турі Ла Ліги сезону 2026/27 відбулася історична подія: 15-річний вінгер «Леванте» Марк Сантос дебютував у чемпіонаті Іспанії, вийшовши на заміну у матчі проти «Еспаньйола». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

Перша поява на полі

Молодий футболіст увійшов у гру на 64-й хвилині. На момент дебюту Сантосу було 15 років, 9 місяців і 15 днів, або 15 років і 288 днів. Це дозволило вихованцю академії клубу з Валенсії встановити рекорд «Леванте», а також увійти до трійки наймолодших футболістів, які коли-небудь виходили на поле в елітному дивізіоні Іспанії.

За віком дебюту Сантос навіть обійшов нинішню зірку «Барселони» Ламіна Ямаля, який уперше зіграв у Ла Лізі у віці 15 років і 290 днів. же Наймолодшим дебютантом в історії чемпіонату Іспанії залишається Лука Ромеро. У 2020 році аргентинець вийшов на поле у складі «Майорки» у віці лише 15 років і 219 днів.

Топ-6 наймолодших дебютантів Ла Ліги:

Лука Ромеро («Майорка») – 15 років і 219 днів; Франсіско Бао Родрігес «Сансон» («Сельта») – 15 років і 255 днів; Марк Сантос («Леванте») – 15 років і 288 днів; Педро Ірасторса («Реал Сосьєдад») – 15 років і 288 днів; Оскар Рамон («Реал Сарагоса») – 15 років і 289 днів; Ламін Ямаль («Барселона») – 15 років і 290 днів.

Попри рекорд юного футболіста, матч став невдалим для «Леванте». Валенсійці поступилися «Еспаньйолу» з рахунком 0:3. Але для Сантоса цей вечір запам'ятається надовго. У 15 років він не лише дебютував у найвищому дивізіоні Іспанії, а видання Marca зазначає, що Марк Сантос уже вписав своє ім'я в історії іспанського футболу.

Нагадаємо, що 19-річний Ілля Волошин дебютував за першу команду «Реала». Юний український воротар долучився до дорослої команди «вершкових» після успіхів на юніорському рівні.