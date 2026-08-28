«Барселона» упевнено перемогла «Атлетік» у перенесеному матчі першого туру Ла Ліги

«Блаугранас» змогли двічі вразити ворота суперника попри подвиги від Унаї Сімона

Чинний чемпіон Іспанії, «Барселона», здобув другу поспіль перемогу, здолавши «Атлетік» з рахунком 2:0. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Перший небезпечний момент матчу створив Ламін Ямаль на 19-й хвилині. Він змістився до центру та закрутив м'яч у напрямку дальнього кута, але Унай Сімон зумів впоратися з ударом. Невдовзі воротарю «Атлетіка» знову довелося вступати в гру. Рафінья виграв верхову боротьбу у штрафному та пробив головою поруч зі стійкою, а трохи пізніше Ямаль з близької відстані змусив Сімона переводити м'яч на кутовий.

Але на 29-й хвилині «Барселона» все ж відправила м'яч у сітку. Ямаль перевів атаку на фланг, звідки пройшла передача до Педрі, і хавбек точно пробив. Однак після перегляду епізоду взяття воріт скасували через офсайд. Довго каталонці вирішили не чекати, і вже за вісім хвилин вони повторно відкрили рахунок. Сталося це після того, як Педрі виконав чудову розрізну передачу на Рафінью, який опинився перед Сімоном. Бразилець обіграв воротаря та з гострого кута відправив м'яч у сітку. До перерви «Барселона» навіть могла подвоїти перевагу, але Сімон зумів відбити м'яч від Ямаля, який отримав простір у штрафному та вийшов на ударну позицію.

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Після перерви характер матчу суттєво не змінився. «Барселона» продовжувала шукати другий гол, а «Атлетік» намагався скористатися вільними зонами. У середині тайму Сімон ще кілька разів виручав «Атлетік». Наприклад, він впорався з ударами Ферміна та Хаві Еспарта, а каталонці продовжували загострювати гру через фланги. У відповідь баски мали свій чи не єдиний шанс на 75-й хвилині, коли Оіан Сансет пробив із межі штрафного, але м'яч влучив у стійку.

Свій другий гол «Барселона» таки знайшла на 82-й хвилині після помилки суперника. Тоді Фермін отримав м'яч у штрафному майданчику та з близької відстані спокійно відправив його у ворота. Після цього каталонці вже контролювали перебіг матчу і «Барселона» довела зустріч до перемоги 2:0. Як би сильно не старався Унаї Сімон, у якого на рахунку одразу вісім сейвів, брак вдалих атак від його партнерів призвів до поразки «Атлетіка».

Ла Ліга 2026/2027. Перший тур

«Барселона» – «Атлетік» 2:0 (1:0)

Голи: Рафінья (37), Фермін (82)

Нагадаємо, що фанати «Атлетіко» освистали Хуліана Альвареса через можливий перехід до «Барселони».