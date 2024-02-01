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Латвія на законодавчому рівні заборонила своїм збірним змагатися з командами РФ та Білорусі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Латвія на законодавчому рівні заборонила своїм збірним змагатися з командами РФ та Білорусі
Водночас поправки не регулюють участь латвійських спортсменів в Олімпійських іграх, оскільки рішення про участь ухвалює Олімпійський комітет країни
фото з відкритих джерел

Заборона стосується ігрових видів спорту дорослих, молодіжних та юніорських вікових категорій

Сейм Латвії ухвалив поправки до закону, які забороняють національним спортивним збірним грати проти російських та білоруських команд. Про це повідомляє пресслужба сейму Латвії.

Як зазначається, заборона застосовуватиметься також у випадку, якщо спортсмени з РФ та Білорусі братимуть участь у змаганнях під нейтральним прапором. Крім того, поправками передбачено, що Латвія не може організовувати змагання національних збірних у командних видах спорту, в яких збірні Росії та Білорусі беруть участь під своїм або нейтральним прапором. Заборона стосується ігрових видів спорту дорослих, молодіжних та юніорських вікових категорій.

У сеймі наголосили, що основною метою правок до закону є підтвердження солідарності Латвії з Україною. Латвія прагне «докорінно заблокувати будь-які спроби Росії легітимізувати свої воєнні злочини через спортивну сферу».

«Основна ідея поправок до закону про спорт – встановити на рівні національного законодавства, що латвійські командні спортивні команди, наприклад, з баскетболу, футболу чи хокею, не можуть грати матчі з командами країн-агресорів - Росії та Білорусі - ні на своїх, ні на нейтральних майданчиках. Це означає, що якщо буде жеребкування, і збірній Латвії доведеться грати з Росією або Білоруссю, міжнародні спортивні організації повинні будуть поважати латвійське законодавство», – пояснив голова підкомітету з питань спорту Комітету з питань освіти, культури і науки сейму Латвії.

Водночас поправки не регулюють участь латвійських спортсменів в Олімпійських іграх, оскільки рішення про участь ухвалює Олімпійський комітет країни. 

Раніше латвійські депутати закликали Францію не допускати росіян та білорусів на Олімпіаду

Теги: Латвія спорт

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