У Мехіко влада скасувала заняття у школах напередодні Чемпіонату світу

Причина рішення пов'язана з напруженою логістичною ситуацією у столиці Мексики

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум підписала указ, який фактично зупиняє звичне життя столиці в день старту Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Що зміниться для жителів столиці?

У четвер, 11 червня, у Мехіко повністю скасовуються шкільні заняття, а держслужбовців масово переводять на віддалену роботу, щоб розвантажити мегаполіс перед першим матчем мундіалю.

Радикальне рішення уряду зумовлене очікуванням колосального напливу іноземних уболівальників та офіційних делегацій. Головна мета указу полягає у забезпеченні громадської безпеки, покращення міської мобільності та уникнення транспортного колапсу на дорогах Мехіко під час урочистих заходів відкриття та першого поєдинку турніру.

Згідно з документом, усі федеральні відомства зобов'язані організувати дистанційну роботу для свого персоналу в столиці. Виняток зроблять лише для працівників критично важливих сфер: екстрених служб, охорони здоров’я, сектору безпеки, стратегічної інфраструктури та безпосереднього персоналу, який обслуговує матчі ФІФА. Водночас уряд країни виступив із наполегливим закликом до приватних компаній наслідувати цей приклад і також відправити своїх співробітників працювати з дому.

Позаплановий вихідний для освітян

Паралельно указ запроваджує день відпочинку для системи освіти. 11 червня в Мехіко закриються абсолютно всі навчальні заклади: від дошкільних установ і шкіл до провідних університетів міста. Це правило поширюється як на державний, так і на приватний сектори освіти. На думку мерії, такий крок дозволить прибрати з вулиць тисячі шкільних автобусів та автомобілів батьків, що є особливо актуальним при напливі гостей.

Мексиканська столиця отримала право відкривати грандіозний мундіаль. У матчі-відкритті, який відбудеться 11 червня, національна збірна Мексики прийматиме команду Південної Африки на полі знаменитого стадіону «Ацтека».

Нагадаємо, що Іран звинуватив США у скасуванні квоти на квитки для вболівальників на матчі Чемпіонату світу.