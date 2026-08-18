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У захисника збірної України з футболу народилася друга донька

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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У захисника збірної України з футболу народилася друга донька
У Віталія Миколенка та його дружини Вікторії народилася донька Ніна

Радісною новиною футболіст та його дружина поділилися у спільній публікації в Instagram

Захисник «Евертона» та збірної України з футболу Віталій Миколенко вдруге став батьком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram футболіста

У футболіста та його дружини Вікторії народилася донька.

Радісною новиною подружжя поділилося у спільній публікації в Instagram. Пара оприлюднила зворушливі світлини з новонародженою дівчинкою, супроводивши їх підписом: «Ніна. Один місяць з тобою».

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Для Миколенка та його дружини це друга дитина. Їхня перша донька Поліна народилася у лютому 2025 року.

Як повідомлялося, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27

«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.

У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.

Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ діти Віталій Миколенко

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