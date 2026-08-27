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Жеребкування Ліги чемпіонів: коли «Шахтар» дізнається своїх суперників

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Жеребкування Ліги чемпіонів: коли «Шахтар» дізнається своїх суперників
Гірники найближчим часом дізнаються суперників, з якими зустрінуться у головному єврокубку
фото: телеграм-канал «Шахтаря»

Останній раз «Шахтар» виступав у основному раунді Ліги чемпіонів у сезоні 2024/25

Вже 27 серпня о 19:00 за київським часом відбудеться жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Серед учасників нового розіграшу головного єврокубку знайшлося місце і для донецького «Шахтаря». Команда Арди Турана, яка минулого року зуміла дійти до півфіналу Ліги конференцій, де поступилась «Крітсал Пелас» з загальним рахунком 2:5, опинилась у третьому кошику.

Потенційні суперники «Шахтаря» у Лізі чемпіонів 2026/27

  • Перший кошик: «ПСЖ», «Баварія», «Реал» Мадрид, «Ліверпуль», «Інтер», «Манчестер Сіті», «Арсенал», «Баварія», «Атлетіко»
  • Другий кошик: «Боруссія» Дортмунд, «Рома», «Спортінг» Лісабон, «Астон Вілла», «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Брюгге», «Бетіс», ПСВ
  • Третій кошик: «Феєнорд», «Лілль», «Буде-Глімт», «Наполі», «РБ Лейпциг», «Вільярреал», «Фенербахче», «Галатасарай»
  • Четвертий кошик: «Славія» Прага, «Слован» Братислава, «Штутгарт», «АЕК» Афіни, ЛАСК, «Комо», «Ланс», «Вікінг», «Сабах»

В основному етапі Ліги чемпіонів команди проведуть вісім турів.

Розклад матчів

  • 1-й тур: 8-10 вересня 2026 року;
  • 2-й тур: 13-14 жовтня 2026 року;
  • 3-й тур: 20-21 жовтня 2026 року;
  • 4-й тур: 3-4 листопада 2026 року;
  • 5-й тур: 24-25 листопада 2026 року;
  • 6-й тур: 8-9 грудня 2026 року;
  • 7-й тур: 19-20 січня 2027 року;
  • 8-й тур: 27 січня 2027 року

Останній раз «Шахтар» виступав у основному раунді Ліги чемпіонів у сезоні 2024/25. Тоді гірники під керівництвом Маріно Пушича посіли 27 місце таблиці, набравши сім очок.

Нагадаємо, що молодіжна команда «Шахтаря» поступилась київському «Динамо» з рахунком 1:2, а наприкінці матчу між футболістами та працівниками тренерських штабів виникла штовханина.

До слова, «гірники» продовжили співпрацю з захисником збірної України Валерієм Бондарем.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК «Шахтар» жеребкування

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