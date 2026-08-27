Жеребкування Ліги чемпіонів: коли «Шахтар» дізнається своїх суперників
Останній раз «Шахтар» виступав у основному раунді Ліги чемпіонів у сезоні 2024/25
Вже 27 серпня о 19:00 за київським часом відбудеться жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком».
Серед учасників нового розіграшу головного єврокубку знайшлося місце і для донецького «Шахтаря». Команда Арди Турана, яка минулого року зуміла дійти до півфіналу Ліги конференцій, де поступилась «Крітсал Пелас» з загальним рахунком 2:5, опинилась у третьому кошику.
Потенційні суперники «Шахтаря» у Лізі чемпіонів 2026/27
- Перший кошик: «ПСЖ», «Баварія», «Реал» Мадрид, «Ліверпуль», «Інтер», «Манчестер Сіті», «Арсенал», «Баварія», «Атлетіко»
- Другий кошик: «Боруссія» Дортмунд, «Рома», «Спортінг» Лісабон, «Астон Вілла», «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Брюгге», «Бетіс», ПСВ
- Третій кошик: «Феєнорд», «Лілль», «Буде-Глімт», «Наполі», «РБ Лейпциг», «Вільярреал», «Фенербахче», «Галатасарай»
- Четвертий кошик: «Славія» Прага, «Слован» Братислава, «Штутгарт», «АЕК» Афіни, ЛАСК, «Комо», «Ланс», «Вікінг», «Сабах»
В основному етапі Ліги чемпіонів команди проведуть вісім турів.
Розклад матчів
- 1-й тур: 8-10 вересня 2026 року;
- 2-й тур: 13-14 жовтня 2026 року;
- 3-й тур: 20-21 жовтня 2026 року;
- 4-й тур: 3-4 листопада 2026 року;
- 5-й тур: 24-25 листопада 2026 року;
- 6-й тур: 8-9 грудня 2026 року;
- 7-й тур: 19-20 січня 2027 року;
- 8-й тур: 27 січня 2027 року
Останній раз «Шахтар» виступав у основному раунді Ліги чемпіонів у сезоні 2024/25. Тоді гірники під керівництвом Маріно Пушича посіли 27 місце таблиці, набравши сім очок.
Нагадаємо, що молодіжна команда «Шахтаря» поступилась київському «Динамо» з рахунком 1:2, а наприкінці матчу між футболістами та працівниками тренерських штабів виникла штовханина.
До слова, «гірники» продовжили співпрацю з захисником збірної України Валерієм Бондарем.
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