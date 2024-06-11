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Після поразки Молдови Санду вийшла на поле поспілкуватися з футболістами збірної України

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Після поразки Молдови Санду вийшла на поле поспілкуватися з футболістами збірної України
Після матчу президентка Молдови Майя Санду поспілкувалась з Сергієм Ребровим
фото: Українська асоціація футболу

Майя Санду побажала українській збірній успіхів на Євро-2024

У вівторок, 11 червня, президентка Молдови Майя Санду поспілкувалася з футболістами збірної України. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Як відомо, збірна України зіграла в гостях проти Молдови. Поєдинок закінчився розгромною перемогою нашої команди з рахунком 4:0.

Після матчу президентка Молдови Майя Санду вийшла на футбольне поле.

Після поразки Молдови Санду вийшла на поле поспілкуватися з футболістами збірної України фото 1
фото: Українська Асоціація Футболу
Після поразки Молдови Санду вийшла на поле поспілкуватися з футболістами збірної України фото 2
фото: Українська Асоціація Футболу

Майя Санду поспілкувалась з Сергієм Ребровим, футболістами та побажала українській збірній успіхів на Євро-2024.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України на чолі із Сергієм Ребровим сформував офіційну заявку команди на фінальну частину Євро-2024.

Раніше збірна України з футболу поступилася Польщі в другому товариському матчі перед Євро-2024. Зустріч у Варшаві завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів.

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Теги: Збірна України Майя Санду

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