Після поразки Молдови Санду вийшла на поле поспілкуватися з футболістами збірної України
Майя Санду побажала українській збірній успіхів на Євро-2024
У вівторок, 11 червня, президентка Молдови Майя Санду поспілкувалася з футболістами збірної України. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Як відомо, збірна України зіграла в гостях проти Молдови. Поєдинок закінчився розгромною перемогою нашої команди з рахунком 4:0.
Після матчу президентка Молдови Майя Санду вийшла на футбольне поле.
Майя Санду поспілкувалась з Сергієм Ребровим, футболістами та побажала українській збірній успіхів на Євро-2024.
Нагадаємо, тренерський штаб збірної України на чолі із Сергієм Ребровим сформував офіційну заявку команди на фінальну частину Євро-2024.
Раніше збірна України з футболу поступилася Польщі в другому товариському матчі перед Євро-2024. Зустріч у Варшаві завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів.
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