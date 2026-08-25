Світоліна в парі з чоловіком переможно стартувала на Відкритому чемпіонаті США

Еліна Світоліна вперше зіграла з коханим у поєдинку з турнірним значенням

Офіційний тенісний дебют подружжя виявився вдалим

Дует українки Еліни Світоліної та французького тенісиста Гаеля Монфіса вийшов у друге коло US Open у змішаному розряді. Про це повідомляє «Главком».

У першому раунді змагань зіркова пара здолала дует філіппінки Александри Еали та канадського тенісиста Фелікса Оже-Альяссіма. Матч тривав усього 40 хвилин. Світоліна та Монфіс перемогли в двох сетах (4:1, 4:1).

Наступних суперників українсько-французькому дуету доведеться зачекати. Вони визначаться в протистоянні пари білоруски Аріни Сабалєнки й сербського тенісиста Новака Джоковіча й тандему чешки Катержини Сінякової та британського тенісиста Генрі Паттена.

Раніше Світоліна та Монфіс отримали вайлдкард у змішаний розряд US Open. Цьогоріч організатори змінили звичний формат змагань. Замість фахівців у парному тенісі вони роздали запрошення здебільшого зіркам першої величини в жіночому та чоловічому одиночних розрядах.

US Open. Змішаний розряд, перший раунд

Еліна Світоліна/Гаель Монфіс (Україна/Франція) – Александра Еала/Фелікс Оже-Альяссім (Філіппіни/Канада) – 4:1, 4:1

До слова, цьогоріч на US Open розіграють рекордний призовий фонд. Найсильніші тенісисти планети разом зароблять 108 млн доларів. Зокрема, переможці в одиночних розрядах збагатяться на 5,5 млн «зелених».

Нагадаємо, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.