Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу

Ліонель Мессі краще ладнає зі штрафними ударами

Восьмиразовий володар «Золотого м'яча» далекий від ідеалу в одному з компонентів

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі став першим футболістом в історії з двома нереалізованими пенальті впродовж одного Кубка світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Squawka.

Негативне досягнення ветеран підкорив у першому таймі протистояння 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026 проти збірної Єгипту. Мессі не реалізував одинадцятиметровий за фол проти Тальяфіко. Удар аргентинця парирував голкіпер Шобейр.

З лідером «альбіселесте» така невдача трапилася на цьогорічному турнірі вдруге. Раніше він схибив із «позначки» на груповому етапі в поєдинку з Австрією (2:0). Загалом на чемпіонатах світу Мессі реалізував лише чотири пенальті з восьми.

Аргентина сенсаційно програла перший тайм Єгипту в 1/8 фіналу Мундіалю-2026. «Фараони» відкрили рахунок на 15-й хвилині завдяки стандарту. Забитим м'ячем відзначився оборонець Ібрагім.

Пари 1/8 фіналу ЧС-2026

Стадія стартувала 4 липня. Першим поєдинком став матч між канадцями та збірною Марокко. Атлаські леви оформили розгромну перемогу (3:0). Закриватимуть цей раунд національні команди Колумбії та Швейцарії 7 липня.

Усі пари 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026:

Парагвай – Франція – 0:1

Канада – Марокко – 0:3

Бразилія – Норвегія – 1:2

Мексика – Англія – 2:3

США – Бельгія – 1:4

Португалія – Іспанія – 0:1

Аргентина – Єгипет

Швейцарія – Колумбія

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, раніше ФІФА несподівано призупинила дискваліфікацію форварда збірної США Балогуна. Білий дім нібито просив Джанні Інфантіно вплинути на перегляд червоної картки. В організації заперечують вплив американської влади на рішення.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.