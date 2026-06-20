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«Мають 60 днів»: Трамп пригрозив Ірану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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«Мають 60 днів»: Трамп пригрозив Ірану
Трамп: Іран має 60 днів, щоб укласти фінальну угоду, інакше ми зробимо речі, які їм не сподобаються
фото: AP

Дональд Трамп зазначив, якщо Іран не заключить угоду, то будуть проблеми, але у той же час, висловив впевненість, що у питанні підписання фінальних домовленостей усе буде добре

Президент США Дональд Трамп під час виступу на військово-повітряній базі «Ендрюс» заявив, що Іран має 60 днів для укладення остаточної угоди, попередивши, що в іншому разі Сполучені Штати вдадуться до дій, які Тегерану не сподобаються. Про це пише «Главком».

Водночас, американський лідер висловив переконання, що у питанні підписання фінальних домовленостей усе буде добре і Вашингтону не доведеться застосовувати інші важелі впливу.

Трамп зауважив, що в разі реалізації негативного сценарію постачання нафти через протоку може різко сповільнитися, оскільки власники суден вартістю в мільярди доларів не захочуть ризикувати через пролітаючий над ними ракетний потенціал або мінування акваторії.

Крім того, під час презентації нового літака Air Force One, який минулого року американському уряду подарував Катар, Трамп відзначив нинішні економічні успіхи США. Він заявив про досягнення найсильніших показників в історії країни, додавши, що до держави надходить $19,2 трлн.

Раніше повідомлялося, що переговорний процес між Сполученими Штатами та Іраном опинився під загрозою через загострення ситуації на Близькому Сході. Тегеран відклав заплановані переговори зі США та запровадив додаткові умови для проходу суден через Ормузьку протоку.

В районі Ормузької протоки пролунали попереджувальні постріли. Також повідомлялося, що Корпус вартових ісламської революції через радіозв'язок закликав судна не наближатися до стратегічного морського шляху. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпорядився повністю припинити морську блокаду Ірану, яку забезпечували американські військові сили в районі Аравійської та Оманської заток. 

Американські військові більше не перешкоджають руху цивільних та вантажних суден, які прямують до іранських портів або виходять з них.

Теги: Іран Дональд Трамп США

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