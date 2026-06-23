Іран погодився створити «гарячу лінію» зі США для вирішення конфліктів в Ормузькій протоці

Галібаф зазначив, що Ормузька протока ніколи не повернеться до довоєнного стану

Головний іранський переговірник Мохаммад Багер Галібаф зазначив, що Ормузька протока управлятиметься згідно з іранськими домовленостями

Іран погодився створити «гарячу телефонну лінію» та спеціальний координаційний центр в Ормузькій протоці для запобігання й вирішення непорозумінь зі США та іншими країнами під час проходження суден цим водним шляхом. Про це заявив головний іранський переговірник Мохаммад Багер Галібаф в інтерв'ю державним ЗМІ після повернення з переговорів у Швейцарії, передає «Главком» із посиланням на CNN.

За його словами, у разі виникнення будь-яких неясностей чи заперечень щодо маршрутів, американська сторона або екіпажі кораблів зможуть оперативно зв’язатися з цим центром для роз’яснень.

Галібаф підкреслив, що відтепер протока управлятиметься згідно з іранськими домовленостями і ніколи не повернеться до довоєнного стану. Він пообіцяв, що Іран точніше виконуватиме міжнародне право задля забезпечення найвищого рівня безпеки та безперебійного руху суден. Головний переговірник також визнав, що в Ормузькій протоці, як і в Лівані, раніше виникали проблеми, і в деякі ночі навіть відбувалися зіткнення, тому новий механізм покликаний діяти швидко у разі нових інцидентів.

Крім того, за підсумками переговорів у Швейцарії, Галібаф повідомив про досягнення домовленостей щодо надання Ірану доступу до $12 млрд його заморожених коштів. Також під час зустрічей сторони узгодили деталі стосовно скасування нафтових санкцій проти країни.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що за результатами переговорів зі Сполученими Штатами Тегеран домігся послаблення санкційного тиску та повернення частини заморожених за кордоном активів.

Санкції щодо експорту іранської нафти були скасовані, а частину активів, які перебували за кордоном, повернуто Ірану. «Для Ірану було розпочато масштабний план реконструкції та розвитку», – написав Арагчі у соцмережі X.

Переговори між представниками Ірану та США відбулися у Швейцарії 21 червня. Напередодні президент США Дональд Трамп допустив можливість відновлення ударів по Ірану, що, як зазначають західні медіа, ускладнило переговорний процес.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що його головними пріоритетами в переговорах з Іраном є встановлення структури діалогу, досягнення прогресу в ядерних питаннях і досягнення припинення вогню в Лівані.