Чемпіонат світу: Іспанія розгромила Саудівську Аравію

Чемпіонат світу: Іспанія розгромила Саудівську АравіюРеклама
Збірна Іспанії відкрила рахунок уже на 10-й хвилині зустрічі проти Саудівської Аравії
Сьогодні, 21 червня 2026 року, збірна Іспанії на арені «Мерседес-Бенц Стедіум» в американській Атланті розгромила Саудівську Аравію у рамках другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».
Передматчевий стан команд
Обидві збірні доклалися до сенсацій у стартовому турі. Підопічні Луїса де ла Фуенте не впоралися з дебютантом турніру – Кабо-Верде. Поєдинок завершився без забитих м'ячів (0:0).
Натомість збірна Саудівської Аравії втримала нічийний рахунок у протистоянні з Уругваєм (1:1). Під завісу першого тайму відкрив рахунок оборонець Аль-Амрі. Пропустили «Зелені соколи» під завісу матчу.
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Хід гри
Збірна Іспанії відкрила рахунок уже на 10-й хвилині зустрічі. Після передачі Мікеля Оярсабаля відзначився Ламін Ямаль, який став другим наймолодшим автором гола в історії іспанської команди на чемпіонатах світу.
У середині першого тайму Оярсабаль сам двічі вразив ворота суперника з інтервалом у три хвилини, оформивши дубль і довівши рахунок до 3:0.
На 49-й хвилині збірна Саудівської Аравії допомогла супернику, відправивши м’яч у власні ворота. «Відзначився» Тамбакті.
Отже, Іспанія здобула перемогу з рахунком 4:0
Чемпіонат світу. Груповий етап. Квартет H
Іспанія – Саудівська Аравія 4:0 (3:0)
- Голи: Ямаль (10), Оярсабаль (21, 24), Тамбакті (49, автогол)
Нагадаємо, Шотландія переграла збірну Гаїті на груповому етапі світової першості.
Долю поєдинку вирішив один м'яч. У середині першої половини відзначився хавбек Макгінн.
Як повідомлялося, національна команда Бразилії розписала нічию з Марокко в групі Чемпіонату світу.
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