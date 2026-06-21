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Чемпіонат світу: Іспанія розгромила Саудівську Аравію

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Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Чемпіонат світу: Іспанія розгромила Саудівську Аравію
Ямаль забив перший у своїй кар'єрі гол на мундіалях
фото: Getty Images

Збірна Іспанії відкрила рахунок уже на 10-й хвилині зустрічі проти Саудівської Аравії

Сьогодні, 21 червня 2026 року, збірна Іспанії на арені «Мерседес-Бенц Стедіум» в американській Атланті розгромила Саудівську Аравію у рамках другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Обидві збірні доклалися до сенсацій у стартовому турі. Підопічні Луїса де ла Фуенте не впоралися з дебютантом турніру – Кабо-Верде. Поєдинок завершився без забитих м'ячів (0:0).

Натомість збірна Саудівської Аравії втримала нічийний рахунок у протистоянні з Уругваєм (1:1). Під завісу першого тайму відкрив рахунок оборонець Аль-Амрі. Пропустили «Зелені соколи» під завісу матчу.

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Хід гри

Збірна Іспанії відкрила рахунок уже на 10-й хвилині зустрічі. Після передачі Мікеля Оярсабаля відзначився Ламін Ямаль, який став другим наймолодшим автором гола в історії іспанської команди на чемпіонатах світу.

У середині першого тайму Оярсабаль сам двічі вразив ворота суперника з інтервалом у три хвилини, оформивши дубль і довівши рахунок до 3:0. 

На 49-й хвилині збірна Саудівської Аравії допомогла супернику, відправивши м’яч у власні ворота. «Відзначився» Тамбакті.

Отже, Іспанія здобула перемогу з рахунком 4:0

Чемпіонат світу. Груповий етап. Квартет H

Іспанія – Саудівська Аравія 4:0 (3:0)

  • Голи: Ямаль (10), Оярсабаль (21, 24), Тамбакті (49, автогол)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, Шотландія переграла збірну Гаїті на груповому етапі світової першості.

Долю поєдинку вирішив один м'яч. У середині першої половини відзначився хавбек Макгінн.

Як повідомлялося, національна команда Бразилії розписала нічию з Марокко в групі Чемпіонату світу.

Атлаські леви відкрили рахунок зусиллями форварда Сайбарі. Пентакампеони платени відігралися завдяки голу нападника Вінісіуса.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026

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