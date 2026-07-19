Іспанія стала чемпіоном світу з футболу

Ферран Торрес став героєм матчу для Іспанії

Іспанія виборола титул чемпіона світу з футболу завдяки перемозі над Аргентиною з рахунком 1:0. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Як зазначалося в прогнозі до матчу, на шляху до фіналу Іспанія пройшла весь плейоф без овертаймів, послідовно здолавши Австрію (3:0), Португалію (1:0), Бельгію (2:1) та Францію (2:0). Найкращими бомбардирами команди стали Оярсабаль (3 голи), Меріно (2) і Порро (2).

Натомість Аргентина двічі грала додатковий час, вибивши Кабо-Верде (3:2), Єгипет (3:2), Швейцарію (3:1) та Англію (2:1). Найбільший внесок у вихід до фіналу зробили Мессі, Лаутаро Мартінес і Фернандес, які відзначилися по два рази.

Хід матчу

Від самого початку більше м'ячем володіли іспанці, тоді як аргентинці зробили ставку на компактну оборону та швидкі контратаки. Уже на старті Ламін Ямаль мав хорошу нагоду відкрити рахунок, але не переграв Еміліано Мартінеса, а невдовзі Ліонель Мессі ледь не втік сам на сам із Унаї Сімоном, однак голкіпер своєчасно залишив ворота.

До перерви Іспанія продовжувала контролювати гру та регулярно загрожувала воротам суперника. Дані Ольмо, Марк Кукурелья та Мікель Оярсабаль завдавали ударів, але Мартінес діяв упевнено. Аргентина рідше атакувала позиційно, намагаючись шукати можливості через Мессі та швидкі переходи в наступ. Наприкінці першого тайму через пошкодження поле залишив Лісандро Мартінес, якого замінив Ніколас Отаменді.

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Після перерви Іспанія ще більше додала в активності. Баена, Ольмо, Ферран Торрес, Ламін Ямаль і Педрі регулярно створювали напругу біля воріт аргентинців, однак Еміліано Мартінес кілька разів урятував свою команду. Найкращі нагоди втратили Кубарсі, після удару якого воротар відбив м'яч, а Мікель Меріно не зміг реалізувати добивання, а також Педрі й Аймерік Лапорт, чиї удари не стали результативними.

Аргентина у другому таймі більше зосередилася на обороні, провела низку замін, а гра часто переривалася через жорсткі єдиноборства та паузи на водопій. Арбітр показав жовті картки Леандро Паредесу та Енцо Фернандесу, але загалом матч проходив без великої кількості небезпечних моментів біля воріт Іспанії. На фоні такого матчу ключовою стала ситуація, коли Енцо Фернандес спочатку отримав жовту картку за суперечки з арбітром, а вже на 90+3-й хвилині грубо сфолив на Кубарсі й залишив Аргентину в меншості після другої жовтої.

Фол Еміліано Мартінеса на Пау Кубарсі став однією з фатальних помилок для Аргентини фото: Getty Images

Через тривалу паузу арбітр додав ще часу, і Іспанія була близькою до переможного гола: спершу Ніко Вільямс не реалізував вихід, а згодом Ямаль небезпечно виконав штрафний, але Мартінес врятував аргентинців. Таким чином основний час завершився без забитих м'ячів, і гра перейшла в овертайми.

Перший овертайм пройшов за переваги Іспанії, яка продовжувала створювати моменти біля воріт Аргентини. Уже на 93-й хвилині Еміліано Мартінес урятував свою команду після удару головою Ніко Вільямса. За кілька хвилин іспанці навіть відправили м'яч у сітку, але після перегляду VAR арбітр зафіксував фол Меріно в боротьбі перед голом і взяття воріт не зарахував.

У середині додаткового часу обидва тренери провели заміни, освіживши склад. Найкращий шанс наприкінці першого екстратайму мав Меріно, який після навісу Вільямса головою пробив поруч зі стійкою. Попри перевагу Іспанії, перший додатковий тайм завершився без забитих м'ячів.

Другий овертайм Іспанія розпочала максимально активно і вже на 106-й хвилині відкрила рахунок. Після навісу з правого напівфлангу Ніко Вільямс скинув м'яч під удар Феррану Торресу, який потужним пострілом під поперечину не залишив шансів Еміліано Мартінесу.

Аргентині не вдалося відзахищатися і перевести матч у серію пенальті фото: Getty Images

Після пропущеного м'яча Аргентина спробувала активізуватися в атаці, але створити реальну загрозу воротам суперника не змогла. Макаллістер відзначився грубим фолом, а Іспанія продовжувала небезпечно контратакувати. На 113-й хвилині Торрес вдруге відправив м'яч у сітку після виходу сам на сам, однак арбітр зафіксував офсайд, а незадовго до цього положення поза грою було зафіксоване і у Вільямса.

Після пропущеного м'яча Аргентина кинула всі сили на фінальний штурм. На 117-й хвилині потужний удар Ліонеля Мессі з-за меж штрафного влучив у Меріно, а вже в компенсований час аргентинці створили ще кілька небезпечних моментів. Спочатку захисники Іспанії не дозволили Сенесі замкнути гострий простріл Сімеоне, а згодом сам Сімеоне після подачі з кутового пробив вище воріт.

В останній атаці Мессі виконав закидання до штрафного майданчика, але Унаї Сімон упевнено зіграв на виході й забрав м'яч. Після фінального свистка Іспанія втримала мінімальну перевагу та стала чемпіоном світу.

Чемпіонат світу 2026. Фінал

Іспанія – Аргентина 1:0 (0:0)

Голи: Торрес (106)

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