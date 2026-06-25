Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи B

У Канаді підійшли до завершення ігри у першому з дванадцяти квартетів

На Чемпіонаті світу 2026 розпочалися матчі третього туру групового етапу, які підбивають підсумки першому етапу змагань. Відкрила насичений ігровий день група B, у якій зібралися Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Канада та Катар. Про це повідомляє «Главком».

Підсумок групи B

До третього туру цього квартету виникла ситуація, за якої вирішальні матчі мали безпосереднє турнірне значення. Так, Швейцарія і Канада між собою розігрували перше місце, а Боснія і Герцеговина і Катар – третє.

Першим визначився переможець цієї групи. Матч Швейцарії і Канади пройшов у доволі рівній та напруженій боротьбі: у першому таймі команди обмінялися небезпечними моментами, але надійна гра воротарів і захисників не дозволила відкрити рахунок. Після перерви Швейцарія швидко забила двічі та взяла гру під контроль, і хоч Канада зуміла скоротити відставання й до останніх секунд тримала інтригу, швейцарці втримали переможний рахунок 2:1.

За декілька хвилин підтвердилося і третє місце квартету. Боснія і Герцеговина з перших хвилин володіла ініціативою та ще до перерви забезпечила собі комфортну перевагу, реалізувавши два з кількох створених моментів, тоді як Катар зумів відповісти лише одним голом і навіть влучив у стійку наприкінці тайму. Після перерви господарі більше контролювали м'яч, але не створили достатньо небезпеки біля чужих воріт, а боснійці впевнено оборонялися та остаточно зняли питання про переможця третім голом у заключній частині зустрічі.

Підсумкова таблиця групи B

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Турнірні перспективи команд

Наразі офіційно з цієї групи вийшли далі лише Швейцарія і Канада, у той час як Боснії і Герцеговині необхідно буде дочекатися свого підтвердження щодо участі у плейоф Чемпіонату світу 2026.

Швейцарія у першому раунді плейоф зустрінеться з третім місцем з однієї з таких груп: E (Еквадор/Кюрасао), F (Швеція/Японія), G (Бельгія/Іран/Єгипет), I (Сенегал/Ірак), J (Алжир/Австрія). Визначити точного суперника на цей момент неможливо, адже він стане відомим після завершення усіх 12 груп.

Канада ж свого суперника дізнається зовсім скоро: ним стане друге місце групи A, на яке претендують Південна Корея, Чехія та Південна Африка.

Боснія і Герцеговина має спершу дізнатися, чи проходить вона до плейоф. Наразі боснійці очолюють рейтинг третіх місць з чотирма очками і є дуже близькими до того, щоб гарантувати собі плейоф за кілька днів чи вже сьогодні. Якщо їм це вдасться, то в 1/16 фіналу серед потенційних варіантів є Німеччина або США.

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