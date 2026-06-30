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Велика сенсація! Німеччина вилетіла від Парагваю в 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Велика сенсація! Німеччина вилетіла від Парагваю в 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Німці вперше в історії програли серію пенальті на Чемпіонаті світу з футболу
фото: ISI Photos

120 хвилин основного часу не вистачило для того, щоб визначити переможця матчу

Збірна Німеччини у серії післяматчевих пенальті програла збірній Парагваю у грі 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Матч розпочався дуже жваво, причому перший серйозний момент створив саме Парагвай. На другій хвилині після подачі з кутового Хуніор Алонсо небезпечно пробивав головою впритул, але Мануель Ноєр продемонстрував чудову реакцію й урятував Німеччину. Поступово німці перехопили ініціативу та більше володіли м'ячем, однак їхні атаки часто завершувалися неточними ударами або втратами. Найближче до гола був Деніз Ундав, який із центру штрафного лише трохи не влучив у дев'ятку.

Попри перевагу Німеччини, саме Парагвай відкрив рахунок наприкінці першого тайму. Після атаки другим темпом Матіас Галарса виконав точну подачу з правого флангу, а Хуліо Енсіссо, залишившись без опіки в центрі штрафного, ударом головою відправив м'яч у сітку. Команда Юліана Нагельсманна до перерви так і не знайшла відповіді, тому на відпочинок суперники пішли за мінімальної переваги південноамериканців.

На початку другої половини Німеччина заграла значно активніше. Водночас Парагвай міг подвоїти свою перевагу, але Енсіссо після помилки оборони не переграв Ноєра, який здійснив ще один блискучий сейв. Уже за кілька хвилин німці зрівняли рахунок: Флоріан Вірц виконав точний навіс із лівого флангу, а Кай Гаверц майстерно підрізав м'яч головою у дальній кут.

Після цього Німеччина повністю заволоділа ініціативою та почала тиснути на суперника. Парагвайці майже не виходили зі своєї половини поля, змушені постійно відбиватися від численних атак. Захисники неодноразово блокували небезпечні удари, а після одного зі стандартів Гомес пробив повз ворота. Найкращий шанс вирвати перемогу виник на 78-й хвилині, коли Гаверц знову небезпечно пробив головою, однак воротар Орландо Гілл у неймовірному стрибку витягнув м'яч із самого кута воріт.

У заключні хвилини основного часу зустрічі Німеччина продовжувала атакувати, заробляла перспективні штрафні та навантажувала штрафний майданчик суперника, однак оборона Парагваю витримала фінальний натиск. Господарі також претендували на пенальті після боротьби за участю Горецки, але арбітр не побачив порушення правил. У підсумку основна частина матчу завершилася бойовою нічиєю 1:1, і на нас очікували перші на цьому Чемпіонаті світу додаткові тайми.

Уже на старті додаткового часу німці створили кілька небезпечних епізодів: серія дальніх ударів була заблокована, після стандартів воротар Орландо Хіль упевнено діяв на виходах, а Вольтемаде й Та не змогли як слід завершити атаки. Проте на 102-й хвилині тиск все ж приніс результат. Після подачі Брауна з кутового Йонатан Та виграв боротьбу на другому поверсі та ударом головою відправив м'яч під поперечину, здавалося, вивівши Німеччину вперед.

Однак святкування виявилося передчасним: арбітр вирушив переглядати епізод за допомогою VAR і після перевірки скасував взяття воріт через порушення правил у штрафному майданчику. Поки тривало з'ясування, головні тренери обох команд отримали жовті картки за надто емоційну реакцію.

Попри психологічний удар, німці не припинили атакувати. Уже в компенсований до першого екстратайму час Кай Гаверц небезпечно пробивав головою після чергової подачі, але Орландо Хіль знову продемонстрував блискучу реакцію та врятував Парагвай, залишивши рахунок незмінним перед другою половиною додаткового часу.

У другому екстратаймі Німеччина продовжила шукати переможний гол, хоча й Парагвай відповідав небезпечними стандартами. На початку відрізка німцям довелося кілька разів відбиватися після навісів суперника, після чого гра знову перемістилася до штрафного майданчика парагвайців.

На 111-й хвилині Йозуа Кімміх ледь не застав зненацька Орландо Хіля, майже закрутивши м'яч у ворота прямим ударом з кутового, однак голкіпер у стрибку врятував свою команду. Німці не припиняли тиск, але їхнім атакам бракувало точності в завершальній стадії.

Напруга на полі лише зростала. Джамал Мусіала отримав жовту картку за грубий фол, а невдовзі попередження за жорсткий підкат побачив і Матіас Галарса. Юліан Нагельсманн намагався освіжити гру замінами, випустивши свіжих футболістів на завершальні хвилини.

Найкращий шанс вирвати перемогу перед серією пенальті Німеччина створила на 119-й хвилині. Після подачі з кутового Вальдемар Антон пробивав головою практично впритул, але Орландо Хіль знову зіграв бездоганно, накривши м'яч. Уже в компенсований час Амірі небезпечно виконав штрафний, проте м'яч влучив лише в зовнішній бік сітки, тож визначення переможця було відкладено до серії післяматчевих пенальті.

Серія пенальті розпочалася з хитрого трюку від воротаря збірної пенальті. Він затягнув початок серії, відносивши рушник і пляшку за край поля, чим збив ритм Кая Гаверца. Той виконав очевидний для голкіпера удар і не зумів відкрити рахунок у серії. Натомість це зробив Маурісіо, хоча Мануель Ноєр вгадав напрямок. 

Наступні підходи були ідентичними для капітанів обох команд: і Йозуа Кімміх, і Густаво Гомес розвели воротарів і м'яч по різним кутам. Також забили свої спроби Джамал Мусіала і Маттіас Галарса. 

Фатальною для Німеччини могла стати помилка Ніка Вольтемаде, який пробивав низом і не зумів відправити м'яч у сітку. Але Антоніо Санарбія пощадив суперників, влучивши у стійку своїм ударом. Уже в наступному підході ситуація вирівнялася: Надім Амірі впевнено забив свій пенальті, а ось удар від Фаб'яна Бальбуени Мануель Ноєр зумів парирувати, лишивши рахунок 3:3. 

Але головним нещасливчиком матчу з Парагваєм став Йонатан Та. Після скасованого голу в основний час нерви завадили гравцю виконати гарний удар, через що він пробив вище воріт. Парагвай скористався цією помилкою і вибив збірну Німеччини з турніру! 

Чемпіонат світу 2026. 1/16 фіналу

Німеччина – Парагвай 1:2, (серія пенальті 3:4)

  • Голи: Гаверц (54) – Енкісо (42)
  • Серія пенальті: Гаверц (0:0, нереалізований пенальті), Кімміх (1:1), Мусіала (2:2), Вольтемаде (2:3, нереалізований пенальті), Амірі (3:3), Та (3:3, нереалізований пенальті) – Маурісіо (1:0), Гомес (1:2), Галарса (2:3), Санабрія (2:3, нереалізований пенальті), Бальбуена (3:3, нереалізований пенальті), Канале (3:4)

Нагадаємо, що рятівник збірної Німеччини повторив рекорд легенди Чемпіонату світу

Теги: Німеччина чемпіонат світу відпочинок рекорд Парагвай Джамал Мусіала Кай Гаверц

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