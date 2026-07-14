Франція – Іспанія. Прогноз і анонс на матч 1/2 фіналу Чемпіонату світу 2026

Фаворити змагань визначать першого фіналіста турніру

Сьогодні, 14 липня 2026 року, національна команда Франції на арені «AT&T Стедіум» в американському Арлінгтоні протистоятиме збірній Іспанії у рамках 1/2 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Франція – Іспанія

Шанси команди Дідьє Дешама на 16:40 14 липня виглядають переконливішими, стверджують букмекери GGBET. На ймовірну перемогу «триколірних» виставлено коефіцієнт 2,40. На потенційний успіх «Фурії Рохи» закладено кеф 3,26. Тим часом нічию в основний час оцінено балом 3,26. Ближчі цифри підготували щодо виходу до фіналу. На путівку збірної Франції запропоновано коефіцієнт 1,65. На місце у вирішальному поєдинку для іспанців виставлено кеф 2,36. Зате на тотал менше 2,0 закладено бал 2,82.

Передматчевий стан команд

«Триколірні» в першому раунді плейоф розгромили збірну Швеції (3:0). Забитими м'ячами відзначилися форвард Мбаппе (дубль) та нападник Баркола. У рамках 1/8 фіналу підопічні Дешама здолали Парагвай (1:0). Переможний гол із пенальті оформив той же Мбаппе. Натомість в чвертьфіналі збірна Франції розібралася з Марокко (2:0). Відкрив рахунок Мбаппе, а закріпив перевагу «триколірних» нападник Дембеле.

Збірна Іспанії розпочала похід за трофеєм із розгрому Австрії (3:0) в 1/16 фіналу. Форвард Оярсабаль оформив дубль, а оборонець Порро забив ще один м'яч. А в 1/8 фіналу команда Луїса де ла Фуенте завдяки голу хавбека Меріно здолала збірну Португалії (1:0). Зате в чвертьфіналі Іспанія дотиснула збірну Бельгії (2:1). Цього разу забитими м'ячами відзначилися півзахисник Руїс та той же Меріно.

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Історія очних зустрічей

На цей момент команди зіграли 38 поєдинків. Перший матч відбувся ще в 1922 році та був, як і наступні 18, товариським. Перевага наразі на боці збірної Іспанії – 18 перемог проти 13-ти в «триколірних».

Досі на чемпіонатах світу шляхи суперників перетнулися лише одного разу. На ЧС-2006 збірна Франції здолала іспанців у рамках 1/8 фіналу (3:1). На гол форварда Вільї підопічні Раймона Доменека відповіли забитими м'ячами півзахисників Рібері, Вієйра та Зідана.

Востаннє команди зустрілися навесні торік у півфіналі Ліги націй. Феєричний поєдинок завершився перемогою Іспанії (5:4). У складі «Фурії Рохи» голи до свого активу записали нападник Ніко Вільямс, хавбек Меріно, вінгер Ямаль (дубль) та хавбек Педрі. Натомість в лавах триколірних забитими м'ячами відзначилися форвард Мбаппе, півзахисник Шеркі та нападник Коло Муані. Четвертий – автогол оборонця Вівіана.

Де дивитися матч Франція – Іспанія

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналах «Megogo Футбол 1» та «Megogo Спорт».