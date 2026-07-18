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«Провалила кожен другий стрибок». Магучіх незадоволена своїм виступом у Лондоні

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Провалила кожен другий стрибок». Магучіх незадоволена своїм виступом у Лондоні
Ярослава Магучіх знову програла Ніколі Оліслагерс
фото: World Athletics

Українка посіла друге місце на етапі Діамантової ліги, показавши свій найкращий результат в літньому сезоні

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх прокоментувала свій виступ на етапі Діамантової ліги в Лондоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт турніру.

Чинна світова рекордсменка зі стрибків у висоту, українка Ярослава Магучіх, виборола срібло етапу Діамантової ліги в Лондоні, показавши свій найкращий результат сезону на відкритому повітрі – 2.01 м.

У британській столиці відбулася перша очна зустріч цього року між українкою Ярославою Магучіх та австралійкою Ніколою Оліслагерс. Для обох найкращим результатом стали 2.01 м, показані у третій спробі. Однак Оліслагерс обійшла Магучіх за безпомилковими стрибками на попередніх висотах - з першої спроби вона взяла 1.96 м та 1.98 м, тоді як Магучіх ці планки стрибнула у других спробах.

Для Магучіх це перша поразка у сезоні-2026. Водночас вона продовжила серію програшів Оліслагерс на турнірах, що проходять у літньому сезоні. Звісно, що Ярослава залишилася незадоволеною своїм виступом.

«Відчуваю себе добре, але мені не сподобалися мої стрибки. Я провалила кожен другий стрибок – це божевілля. Я отримала досвід, але мені потрібно знову все робити з першого разу. А загалом сподобалася атмосфера на арені. Британські фани – неймовірні»,– сказала Магучіх.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх вперше за п’ять років стала чемпіонкою України у стрибках у висоту. Вона вперше в літньому сезоні 2026 подолала висоту 2.00 м. Ірина Геращенко посіла друге місце з результатом 1.87 м.

Теги: легка атлетика Ярослава Магучіх

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