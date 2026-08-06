Чемпіон світу 2018 змінив одну екзотичну першість на іншу

Колишній хавбек збірної Франції продовжив мандри Близьким Сходом

Аравійська «Абха» оголосила про перехід півзахисника Набіля Фекіра. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Француз уклав із новачком елітного дивізіону контракт на два роки. «Абсі» Фекір дістався безкоштовно. Раніше він завершив співпрацю з еміратською «Аль-Джазірою».

У чемпіонаті ОАЕ французький хавбек відіграв два сезони. За цей час Фекір встиг завоювати Кубок ліги. Загалом за «Аль-Джазіру» він провів 55 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 19 голів.

Фекір – уродженець Ліона та вихованець однойменного клубу. У рідних пенатах він виступав у 2013-2019 роках. Пізніше ще пять років француз віддав севільському «Бетісу», з яким завоював Кубок Іспанії. А в складі національної команди Фекір тріумфував на Мундіалі-2018.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.