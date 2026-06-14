Сестри Вільямс готуються зіграти в парному розряді Вімблдона – журналіст

Тривають перемовини про зіркові дуети й на Відкритому чемпіонаті США з тенісу

Американки Вінус і Серена Вільямс візьму участь у Вімблдонському турнірі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Sky Sports Анджело Манджанте.

Легендарні тенісистки отримають спеціальні запрошення на травяний мейджор. Вайлдкард дозволить побачити сестер у парному розряді Вімблдона-2026. Раніше дует Вінус і Серени Вільямс шість разів тріумфував у парному розряді турніру.

Паралельно тривають перемовини про участь культових сестер у Відкритому чемпіонаті США. Цьогоріч на US Open вони можуть взяти участь в міксті. Напарниками американських тенісисток повинні стати найсильніші серед чоловіків – італієць Яннік Сіннер (у парі з Вінус) та іспанець Карлос Алькарас (із Сереною).

Чим відома Вінус Вільямс

Уродженка Палм-Біч-Гарденс у штаті Флорида. Дебютувала в жіночому турі ще в жовтні 1994 року. До першого фіналу на рівні WTA дійшла восени 1997-го, а прем'єрний турнір виграла в лютому наступного року.

У наступні два десятиліття виграла ще 48 титулів одиночного розряду. Зокрема, сім разів тріумфувала на мейджорах (Вімблдон – п'ять разів, US Open – двічі). Також виграла по одному Grand Slam Cup та Tour Finals, а в 2000 році здобула «золото» Олімпіади в Сіднеї. Востаннє грала фінали в 2017-му (три поразки).

У парному розряді виграла 22 титули, зокрема 14 разів перемогла на мейджорах. Тричі тріумфувала в дуетах на Олімпійських іграх. Двічі виграла турніри серії Grand Slam у міксті.

Повернення Серени Вільямс на корт

44-річна американка відновила кар'єру після майже чотирирічної паузи на початку червня цьогоріч. Вона заявилася на Queen's Club Championships у Лондоні.

Вільямс-молодша зіграла в парному розряді з канадською тенісисткою Вікторією Мбоко. У стартовому раунді вони переграли дует американки Меліхар і новозеландської спортсменки Раутліфф (7:6, 6:2). Утім, перед другим колом змагань пара знялася з турніру через травму Мбоко.

До слова, Еліна Світоліна отримала першу суперницю на German Open. Перша ракетка України отримала шостий номер посіву. 15 червня вона зустрінеться з нейтралкою Калінскою.

Нагадаємо, раніше Світоліна потрапила в елітний список світового тенісу за призовими. Українка перетнула межу 30 млн доларів гонорарів за всю кар'єру. Нагорі списку – Серена Вільямс (94,8 млн «зелених»).