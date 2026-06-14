Нідерланди – Японія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026

Традиційний фаворит великих турнірів протистоятиме постійному учаснику змагань

Сьогодні, 14 червня 2026 року, національна команда Нідерландів на арені «AT&T Стедіум» в американському Арлінгтоні зустрінеться зі збірною Японії у рамках першого туру Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Нідерланди – Японія

Шанси «помаранчевих» на 11:40 14 червня виглядають кращими, вважають букмекери GGBET. На потенційну звитягу нідерландців запропоновано коефіцієнт 2,07. Зате на ймовірний успіх Японії закладено бал 3,82. На нічию за підсумком 90 хвилин виставлено кеф 3,49. Мінімальна перемога команди Рональда Кумана (1:0) оцінена коефіцієнтом 6,90. Натомість на тотал більше 3,5 виставлено бал 3,63.

Передматчевий стан команд

«Ораньє» перед Чемпіонатом світу зіграли два контрольні поєдинки. Спершу збірна Нідерландів мінімально поступилася Алжиру, пропустивши єдиний гол під завісу поєдинку. А потім підопічні Кумана реабілітувалися у спарингу проти збірної Узбекистану (2:1). Дубль оформив фланговий нападник «помаранчевих» Гакпо.

Натомість національна команда Японії зіграла лише один матч. Долю контрольного поєдинку з Ісландією (1:0) вирішив пізній гол. Цей забитий м'яч оформив форвард «синіх самураїв» Огава Кокі.

Реклама. 21+ Літо великої гри. Епічне. Шалене. Унікальне. Таке, на яке світ чекав довгих 4 роки. Великий турнір з футболу вже тут, і букмекерський бренд GGBET готовий: топова лінія, одні з найкращих коефіцієнтів на ринку, повна готовність до кожного матчу. Вмикайся в гру. Все буде GG!

Історія очних зустрічей

Раніше команди зіграли три поєдинки. Восени 2009 року Нідерланди розгромили японську збірну (3:0) в спарингу. Ще один товариський матч суперники провели через чотири роки. Цього разу команди розписали бойову нічию (2:2).

Між цими двома поєдинками зіграли єдиний матч із турнірним значенням. Шляхи команд перетнулися на груповому етапі ЧС-2010. Гору взяла збірна Нідерландів (1:0). Єдиний м'яч оформив півзахисник Снейдер.

Де дивитися матч Нідерланди – Японія

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 23:00 за київським часом на каналах «Megogo Футбол 2».