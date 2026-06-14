Нідерланди – Японія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026

Нідерланди – Японія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026Реклама
Традиційний фаворит великих турнірів протистоятиме постійному учаснику змагань
Сьогодні, 14 червня 2026 року, національна команда Нідерландів на арені «AT&T Стедіум» в американському Арлінгтоні зустрінеться зі збірною Японії у рамках першого туру Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».
Прогноз букмекерів GGBET на матч Нідерланди – Японія
Шанси «помаранчевих» на 11:40 14 червня виглядають кращими, вважають букмекери GGBET. На потенційну звитягу нідерландців запропоновано коефіцієнт 2,07. Зате на ймовірний успіх Японії закладено бал 3,82. На нічию за підсумком 90 хвилин виставлено кеф 3,49. Мінімальна перемога команди Рональда Кумана (1:0) оцінена коефіцієнтом 6,90. Натомість на тотал більше 3,5 виставлено бал 3,63.
Передматчевий стан команд
«Ораньє» перед Чемпіонатом світу зіграли два контрольні поєдинки. Спершу збірна Нідерландів мінімально поступилася Алжиру, пропустивши єдиний гол під завісу поєдинку. А потім підопічні Кумана реабілітувалися у спарингу проти збірної Узбекистану (2:1). Дубль оформив фланговий нападник «помаранчевих» Гакпо.
Натомість національна команда Японії зіграла лише один матч. Долю контрольного поєдинку з Ісландією (1:0) вирішив пізній гол. Цей забитий м'яч оформив форвард «синіх самураїв» Огава Кокі.
Реклама. 21+
Літо великої гри. Епічне. Шалене. Унікальне. Таке, на яке світ чекав довгих 4 роки. Великий турнір з футболу вже тут, і букмекерський бренд GGBET готовий: топова лінія, одні з найкращих коефіцієнтів на ринку, повна готовність до кожного матчу. Вмикайся в гру. Все буде GG!
Історія очних зустрічей
Раніше команди зіграли три поєдинки. Восени 2009 року Нідерланди розгромили японську збірну (3:0) в спарингу. Ще один товариський матч суперники провели через чотири роки. Цього разу команди розписали бойову нічию (2:2).
Між цими двома поєдинками зіграли єдиний матч із турнірним значенням. Шляхи команд перетнулися на груповому етапі ЧС-2010. Гору взяла збірна Нідерландів (1:0). Єдиний м'яч оформив півзахисник Снейдер.
Де дивитися матч Нідерланди – Японія
Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 23:00 за київським часом на каналах «Megogo Футбол 2».
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Читайте також:
- Чемпіонат світу 2026. Повний розклад матчів футбольного турніру
- Чемпіонат світу 2026. Мексика, ПАР, Республіка Корея, Чехія: досьє на команди групи A
- Чемпіонат світу 2026. Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія: досьє на команди групи B
- Чемпіонат світу 2026. Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія: досьє на команди групи C
- Чемпіонат світу 2026. США, Парагвай, Австралія, Туреччина: досьє на команди групи D
- Чемпіонат світу 2026. Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор: досьє на команди групи E
- Чемпіонат світу 2026. Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс: досьє на команди групи F
- Чемпіонат світу 2026. Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія: досьє на команди групи G
- Чемпіонат світу 2026. Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай: досьє на команди групи H
- Чемпіонат світу 2026. Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія: досьє на команди групи I
- Чемпіонат світу 2026. Аргентина, Австрія, Алжир, Йорданія: досьє на команди групи J
Коментарі — 0