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Олійникова ефектно вирвала путівку в півфінал тенісного турніру в Яссах

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Олійникова ефектно вирвала путівку в півфінал тенісного турніру в Яссах
Олександра Олійникова позмагається за місце у фіналі
фото: WTA

Представниця України продовжила поступ на румунській землі

Українська тенісистка Олександра Олійникова здолала француженку Клару Бюрель у рамках 1/4 фіналу Iasi Open. Про це повідомляє «Главком».

У першому сеті суперниці вправлялися в успішній грі на власних подачах. Дев'ять з десяти геймів партії завершилися брейками. Гору в цьому протистоянні взяла Олійникова, яка п'ять разів виграла подачі опонентки.

Бюрель краще розпочала другий сет. Із двома брейками проти одного до середини партії вона зуміла створити гандикап (3:1). Утім, під завісу відрізку Олійникова зуміла вирівняти становище (5:5).

Українка в одинадцятому геймі набрала пункт на власній подачі. А в запеклій боротьбі в наступному дотиснула французьку тенісистку й на чужій. У півфіналі Олійникова зустрінеться з туніскою Маяр Шеріф.

Iasi Open. 1/4 фіналу

  • Олександра Олійникова (Україна, 3) – Клара Бюрель (Франція) – 6:4, 7:5

До слова, Марта Костюк програла півфінал Вімблдона. Українка поступилася чеській тенісистці Лінді Носковій. Згодом вона виграла турнір.

Нагадаємо, Даяна Ястремська зазнала поразки в другому раунді Вімблдонського турніру. Вона програла іспанці Джессіці Боусас Манейро. Матч тривав три сети.

Теги: теніс

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