Світоліна та ще шість українок зіграють на «тисячнику» в Цинциннаті

Семеро представниць України потрапили в заявку турніру за океаном

Українські тенісистки на чолі з Еліною Світоліною змагатимуться на Cincinnati Open в американському штаті Огайо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу турніру.

Компанію першій ракетці України складуть Марта Костюк, Олександра Олійникова, Дар'я Снігур, Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська. Олійникова та Снігур дебютуватимуть в змаганнях у Цинциннаті. Турнір відбудеться 13-23 серпня.

Найкращим на «тисячнику» залишається виступ Світоліної у 2015 році. Тоді вона дійшла до півфіналу. Натомість максимумом Костюк і Ястремської стали виходи в третій раунд.

У штат Огайо провідні тенісистки планети навідаються після виступу в канадському Торонто. Обидва турніри будуть підготовкою до US Open. У цей період гравчині змагатимуться на «хардовому» покритті.

До слова, Марта Костюк програла півфінал Вімблдона. Українка поступилася чеській тенісистці Лінді Носковій. Згодом вона виграла турнір.

Нагадаємо, Даяна Ястремська зазнала поразки в другому раунді Вімблдонського турніру. Вона програла іспанці Джессіці Боусас Манейро. Матч тривав три сети.