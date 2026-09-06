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Стародубцева поступилася другій ракетці світу та залишила US Open

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Стародубцева поступилася другій ракетці світу та залишила US Open
Юлія Стародубцева не змогла вдруге цього року завдати Рибакіній сенсаційної поразки
фото: Dow Tennis Classic

Українка мала непогані шанси забрати першу партію, але цього не зробила

Українська тенісистка Юлія Стародубцева у двох сетах програла матч 1/16 фіналу US Open проти другої тенісистки світу, казахстанки Олени Рибакіної. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

В української тенісистки є позитивні спогади від ігор проти Рибакіної. Так, цього року на Ролан Гаррос у важкому матчі, який тривав дві з половиною години, Стародубцева вибила казахстанку зі змагань уже на стадії 1/32 фіналу (3:6, 6:1, 7:6 (10-4)). Однак на хардовому покритті, де українська тенісистка почуває себе не настільки впевнено, як на ґрунті, тому на ще одну сенсацію було розраховувати важче. 

У першій партії все почалося з обмінів подачами аж до дев'ятого гейму, де Юлія Стародубцева зробила брейк і виходила подавати на першу партію. Зробити це у неї не вийшло: українка одразу «заробила» 0:40 на своїй подачі. Хоча відіграти брейкпоїнти їй вдалося, з четвертої спроби Стародубцева таки свою подачу програла, і рахунок за геймами став 5:5. 

Після цього тенісистки знову обмінялися своїми подачами (у Стародубцевої знову були проблеми, адже Рибакіна мала сетпоїнт), і гра перейшла на тайбрейк. Першою ініціативу захопила Рибакіна (2:4), але українка не здалася і навіть отримала свій перший сетпоїнт (6:5). Але далі Стародубцева програла три поспіль розіграші, і сет пішов до казахстанки (6:8). 

У другій партії сильну перевагу мала Рибакіна. Друга ракетка світу зробила брейк у стартовому геймі та вела 4:1. Хоча Стародубцева одну програну подачу відіграти змогла (2:4), але сет і матч пішов до титулованішої суперниці – 6:7 (6:8), 3:6

Відкритий чемпіонат США. Одиночний розряд. Жінки. 1/16 фіналу

Юлія Стародубцева (Україна) – Олена Рибакіна (Казахстан) (2) 6:7 (6:8), 3:6

У наступному раунді Рибакіна, яка претендує на те, щоб отримати статус першої ракетки світу вже після US Open, зіграє з дворазовою переможницею змагань у Нью-Йорку Наомі Осакою. 

Нагадаємо, що Марта Костюк у яскравому стилі вибила безпрапорну росіянку з US Open

Теги: Ролан Гаррос Юлія Стародубцева теніс Єлєна Рибакіна

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