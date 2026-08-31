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Світоліна та Костюк переможно стартували на Відкритому чемпіонаті США

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Світоліна та Костюк переможно стартували на Відкритому чемпіонаті США
Еліна Світоліна вирушила в друге коло змагань
фото: EFE

Ще одна вітчизняна тенісистка зачохлила ракетку в Нью-Йорку

Українки Марта Костюк і Еліна Світоліна здолали перший раунд US Open. Про це повідомляє «Главком».

Першою на корті з'явилася Костюк. Вона в двох сетах розібралася з австралійською тенісисткою Сторм Гантер. Матч тривав лише 68 хвилин.

У першій партії представниця України взяла подачу суперниці в четвертому геймі. Гантер відповіла взаємністю у дев'ятому. Проте, Костюк тут же оформила ще один брейк і закрила сет. А от у другій партії українська спортсменка дозволила опонентці набрати лише один пункт і з двома брейками завершила сет і матч.

Ще впевненіше Світоліна впорався з аргентинкою Соланою Сьєррою. Вона віддала суперниці лише три гейми та закрила поєдинок усього за 53 хвилини. Українській тенісистці для тріумфу вистачило по два брейки в кожній з партії.

Натомість Даяна Ястремська завершила виступи на мейджорі. У першому колі вона поступилася переможниці кваліфікації Лукреції Стефаніні. Італійка оформила єдиний брейк у восьмому геймі та з мінімальною перевагою завершила сет у наступному.

Ястремська відновила статус-кво в другій партії. До десятого гейму опонентки встигли обмінятися брейками. А далі українська тенісистка реалізувала сетбол на чужій подачі.

Та на третій сет Ястремської не вистачило. Вона змогла виграти лише один гейм і без шансів програла Стефаніні. Зокрема, у вирішальному геймі кваліфаєрка реалізувала матчбол із першої спроби.

US Open. Одиночний розряд, перший раунд

  • Марта Костюк (Україна, 11) – Сторм Гантер (Австралія) – 6:4, 6:1

  • Лукреція Стефаніні (Італія) – Даяна Ястремська (Україна) – 6:3, 4:6, 6:1

  • Еліна Світоліна (Україна, 9) – Солана Сьєрра (Аргентина) – 6:1, 6:2

До слова, цьогоріч на US Open розіграють рекордний призовий фонд. Найсильніші тенісисти планети разом зароблять 108 млн доларів. Зокрема, переможці в одиночних розрядах збагатяться на 5,5 млн «зелених».

Нагадаємо, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.

Теги: теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Марта Костюк US Open

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