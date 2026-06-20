Роналдінью вирішив у 46 років відновити кар’єру гравця

Легендарний бразилець підписав контракт з італійським клубом «Равенна»

Легендарний бразильський півзахисник Роналдінью вирішив відновити професійну кар'єру футболіста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky Sport Italia.

46-річний гравець приєднається до італійського клубу «Равенна», який виступає у Серії С. Презентація гравця відбудеться 23 червня у Маямі на спеціальному медіа-заході. Деталі угоди невідомі.

Контракт Роналдінью з «Равенною» матиме скоріше комерційний характер. Гравець не проводитиме багато часу на полі й може з'являтися лише епізодично. Крім того, бразилець інвестуватиме в амбітний проєкт клубу. У новому сезоні «Равенна» використовуватиме символічний елемент на формі – поєднання літери R із брендом R10, що асоціюється з бразильцем.

Роналдінью протягом ігрової кар'єри виграв Лігу чемпіонів, Чемпіонат світу 2002 та став володарем «Золотого м'яча». Він офіційно завершив кар’єру у 2018 році.

Нагадаємо, Роналдінью назвав нападника зірної Аргентини та американського «Інтера» Маямі Ліонеля Мессі найкращим гравцем планети. На думку чемпіона світу-2002, восьмиразовий володар «Золотого м'яча» навіть у 38 років залишається найсильнішим у світовому футболі.

Роналдінью був неформальним наставником аргентинця на зорі кар'єри останнього. Пліч-о-пліч вони провели три сезони в іспанській «Барселоні».

«Лео має багато зобов'язань і тренувань, але щоразу, коли нам вдається провести дозвілля разом, це приносить величезне задоволення. Він продовжує залишатися найкращим у світі футболістом. Сподіваюся, що до Чемпіонату світу він підійде у відмінній формі та проявить себе на найвищому рівні», – заявив Роналдінью.