Легкоатлетка Оляновська побила світовий рекорд, який тримався 36 років
На турнірі «срібної» серії Світового легкоатлетичного туру в Австрії Оляновська перемогла на дистанції 1 миля
Легкоатлетка Людмила Оляновська побила світовий рекорд, який тримався 36 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.
На турнірі «срібної» серії Світового легкоатлетичного туру в Австрії українська скороходка перемогла на дистанції 1 миля.
Переможний час Людмили і новий світовий рекорд на дистанції 1 миля (1,6 км) спортивною ходьбою – 6:10.09 хв.
Українка перевершила попереднє досягнення більш ніж на 6 секунд. Минулий рекорд тримався понад три десятиліття – з 1990 року.
Нагадаємо, що у лютому 2026 року Людмила також встановила світовий рекорд на дистанції 5 тис. метрів спортивною ходьбою у приміщенні.
Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.
У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.
Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:
- Італія – Китай
- Україна – Бельгія
- Казахстан – Іспанія
- Чехія – Велика Британія
Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.
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