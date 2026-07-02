Легкоатлетка Оляновська побила світовий рекорд, який тримався 36 років

Українка перевершила попереднє рекордне досягнення більш ніж на 6 секунд

На турнірі «срібної» серії Світового легкоатлетичного туру в Австрії Оляновська перемогла на дистанції 1 миля

Легкоатлетка Людмила Оляновська побила світовий рекорд, який тримався 36 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

На турнірі «срібної» серії Світового легкоатлетичного туру в Австрії українська скороходка перемогла на дистанції 1 миля.

Переможний час Людмили і новий світовий рекорд на дистанції 1 миля (1,6 км) спортивною ходьбою – 6:10.09 хв.

Українка перевершила попереднє досягнення більш ніж на 6 секунд. Минулий рекорд тримався понад три десятиліття – з 1990 року.

Нагадаємо, що у лютому 2026 року Людмила також встановила світовий рекорд на дистанції 5 тис. метрів спортивною ходьбою у приміщенні.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

Італія – Китай

Україна – Бельгія

Казахстан – Іспанія

Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.