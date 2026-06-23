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Українці здобули сім нагород на чемпіонаті Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Українці здобули сім нагород на чемпіонаті Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій
Українці повертаються з Греції з нагородами
фото: ФЛАУ

Змагання проходили 19-21 червня у Греції

Сім медалей здобули українські легкоатлети на чемпіонаті Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Змагання проходили упродовж 19-21 червня у Греції. Турнір зібрав понад 300 представників з 22 країн. Нашу державу представляли 24 спортсмени.

За підсумками турніру українці сім разів підіймалися на подіум.

Золото:

  • Ірина Климець – метання молота (результат 68.50 м).
  • Дмитро Багінський – біг на 110 м з бар'єрами (результат – 13.62 с, особистий рекорд).
  • Тетяна Білик – багатоборство (6061 очко, особистий рекорд). Атлетка вперше за останні роки подолала межу 6000+ та оновила 5 особистих рекордів в окремих видах.

Срібло:

Аліна Кишкіна – біг на 400 м з бар'єрами (результат – 56.96 с).

Бронза:

  • Олександр Погорілко – біг на 400 м (результат – 45.76 с, найкращий результат сезону).
  • Валентин Лобода – стрибки з жердиною (результат – 5.45 м).
  • Естафетна команда 4х400 м (Володимир Вовченко, Олександр Погорілко, Антон Сміян, Микита Барабанов). Результат – 3:05.57 хв.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

  • Італія – Китай
  • Україна – Бельгія
  • Казахстан – Іспанія
  • Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.

Теги: багатоборство метання молота Ірина Климець Микита Барабанов Олександр Погорілко легка атлетика спорт

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