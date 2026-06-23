Українці здобули сім нагород на чемпіонаті Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій

Українці повертаються з Греції з нагородами

Змагання проходили 19-21 червня у Греції

Сім медалей здобули українські легкоатлети на чемпіонаті Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Змагання проходили упродовж 19-21 червня у Греції. Турнір зібрав понад 300 представників з 22 країн. Нашу державу представляли 24 спортсмени.

За підсумками турніру українці сім разів підіймалися на подіум.

Золото:

Ірина Климець – метання молота (результат 68.50 м).

Дмитро Багінський – біг на 110 м з бар'єрами (результат – 13.62 с, особистий рекорд).

Тетяна Білик – багатоборство (6061 очко, особистий рекорд). Атлетка вперше за останні роки подолала межу 6000+ та оновила 5 особистих рекордів в окремих видах.

Срібло:

Аліна Кишкіна – біг на 400 м з бар'єрами (результат – 56.96 с).

Бронза:

Олександр Погорілко – біг на 400 м (результат – 45.76 с, найкращий результат сезону).

Валентин Лобода – стрибки з жердиною (результат – 5.45 м).

Естафетна команда 4х400 м (Володимир Вовченко, Олександр Погорілко, Антон Сміян, Микита Барабанов). Результат – 3:05.57 хв.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

Італія – Китай

Україна – Бельгія

Казахстан – Іспанія

Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.