Український стрибун у висоту Дорощук вдруге в кар'єрі виграв етап Діамантової ліги

Українець у Монако підкорив висоту 2.32 м

Український стрибун у висоту Олег Дорощук став переможцем етапу Діамантової ліги у Монако. Про це повідомляє «Главком».

Українець гарантував собі медаль, коли за підсумком перших стрибків став одним з трьох стрибунів, що подолали планку 2.26 м. На той момент Дорощук ділив перше місце з індійцем Сарвешем Кушаре.

Висоту 2.28 м Дорощук взяв з останньої спроби і залишився у боротьбі за перемогу. Єдиним суперником українця став британець Джек Кімані, який вийшов у лідери змагань завдяки тому, що взяв планку 2.28 м з першої спроби.

Висоту 2.30 м Кімані взяв з першої спроби, а Дорощук подолав її з другої. Вирішальною стала висота 2.32 м. Українець її подолав, а от британець усі спроби змарнував

Для Дорощука це друга в кар'єрі перемога на етапах Діамантової ліги. Водночас українець продовжив серію подіумів до дев'яти стартів – ще жодного разу він не фінішував за межами топ-3.

Діамантова ліга. Монако. Стрибки у висоту. Чоловіки

Олег Дорощук (Україна) – 2.32 м Джек Кімані (Велика Британія) – 2.30 м Сарвеш Кушаре (Індія) – 2.26 м

Нагадаємо, Ярослава Магучіх вперше за п’ять років стала чемпіонкою України у стрибках у висоту. Українка вперше в літньому сезоні 2026 подолала висоту 2.00 м.