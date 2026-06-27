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Дорощук із найкращим результатом сезону у світі переміг на меморіалі Лонського

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Дорощук із найкращим результатом сезону у світі переміг на меморіалі Лонського
Олег Дорощук переміг у Бердичеві з найкращим результатом сезону у світі
фото: athletix.ch

Лідер збірної України подолав висоту 2.33 м

Український стрибун у висоту Олег Дорощук став переможцем меморіалу імені Віталія Лонського у Бердичеві, стрибнувши на 2.33 м. Про це повідомляє «Главком».

Фаворитом до старту змагань підходив чинний чемпіон світу у приміщенні Олег Дорощук. У турнірі взяли участь також всі нинішні лідери національної збірної, а також легендарні стрибуни у висоту Андрій Проценко та Богдан Бондаренко.

Дорощук розпочав змагання з висоти 2.05 м. Далі він взяв 2.10 м, 2.18 м, 2.21 м. На висоті 2.24 м у Олега сталися неочікувані проблеми – він підкорив планку лише з третьої спроби.

Вирішальною стала висота 2.27 м, яку Дорощук подолав з другої спроби і став переможцем турніру. Його головний суперник Дмитро Нікітін не зміг підкорити планку і посів друге місце. Вже в статусі переможця Дорощук замовив висоту 2.30 м, яку перестрибнув з першої спроби.

Продовжив змагання Дорощук на висоті 2.33 м і подолав її з другої спроби. Завдяки цьому український легкоатлет встановив найкращий результат сезону у світі. Дорощук намагався оновити особистий рекорд, замовивши планку на висоті 2.35 м, однак не взяв планку у трьох спробах.

Меморіал Віталія Лонського 2026. Стрибки у висоту. Чоловіки

  1. Олег Дорощук (Кіровоградська обл) – 2.33 м
  2. Дмитро Нікітін (Житомирська обл) – 2.24 м
  3. Вадим Кравчук (Львівська обл) – 2.21 м

Нагадаємо, Олег Дорощук здобув медаль на етапі Діамантової ліги в Досі. Дорощук виборов бронзу з результатом 2.24 м.

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Теги: легка атлетика Олег Дорощук

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