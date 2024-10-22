Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Юна дівчина отримала з бюджету понад 6 млн грн для проведення чемпіонату України з гімнастики, – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Юна дівчина отримала з бюджету понад 6 млн грн для проведення чемпіонату України з гімнастики, – ЗМІ
23-річна Валерія Гуторка (власниця ТОВ «Київ медіа продакшн») та організаторка чемпіонату України Стелла Захарова
фото: Трибуна

Загальний кошторис дводенного чемпіонату України зі спортивної гімнастики склав понад 8,5 млн грн

Tribuna.com спільно з незалежним антикорупційним центром NGL.media провела розслідування щодо цьогорічного чемпіонату України зі спортивної гімнастики, який став найдорожчим спортивним змаганням на території України з тих, які фінансуються держбюджетом з початку повномасштабної війни.

Загальний кошторис дводенного чемпіонату склав понад 8,5 млн грн. Організацією спортивних змагань державного рівня займається підпорядкована Мінспорту державна установа «Укрспортзабезпечення».

Вона заключила контрактів на понад 6,6 млн грн держкоштів з ТОВ «Київ медіа продакшн». При цьому у публічному доступі відсутні будь-які фінансові звіти компанії, нема ні корпоративного сайту, ні сторінок у соцмережах.

За юридичною адресою компанії (Київ, вул. Левандовська, 3А) розташовані десятки різних компаній, однак знайти там офіс «Київ медіа продакшн» не вдалося.

Власниця цієї компанії, 23-річна Валерія Гуторка, живе за кордоном, а у день підписання договорів була в Бельгії. За її словами, хоча у документах вказане її прізвище, насправді їх підписала інша людина – «за довіреністю».

Схоже, що компанія не надала частину послуг за контрактами. Це у розмові підтвердили 9 суддів чемпіонату. Йдеться про техніку для суддів, користування та супровід якої обійшлись у понад 440 тисяч грн. У переліку були ноутбуки, планшети, відеопроєктори з екранами та сервер. 

«Фінансово і матеріально відповідальною особою, яка перевіряє і підтверджує повноту і якість надання послуг» в договорах з «Київ медіа продакшн» вказана провідна тренерка штатної команди національної збірної зі спортивної гімнастики Оксана Слюсарчук. Вона сказала, що пошуком компанії та вкладанням списку обладнання займалася організаторка чемпіонату Стелла Захарова.

Захарова запитання журналіста Tribuna.com про стосунки з «Київ медіа продакшн» назвала провокацією.

У відповідь на офіційний запит «Укрспортзабезпечення» надіслало відповідь на 66 сторінок договорів та актів. При цьому державна установа не змогла відповісти на жодне з суттєвих питань – як знайшли «Київ медіа продакшн», чи зверталися до інших компаній, як визначали вартість і хто був контактною особою під час надання послуг.

Теги: Стелла Захарова спортивна гімнастика Міністерство молоді і спорту України Держбюджет бюджет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експерт зауважив, що систему бронювання можна покращити, щоб уникнути зловживань при визначенні критичності окремих підприємств
Зупинка бронювання. «Укрцемент» б'є на сполох
18 жовтня, 11:57
Париж готується дати відсіч Росії у разі нападу
Париж починає підготовку до гонки озброєнь із Росією – очільник МЗС Франції
18 жовтня, 10:29
Найближчий місяць влада проводитиме аудит підприємств, які забронювали працівників від мобілізації
Forbes оцінив наслідки зупинки бронювання
16 жовтня, 14:14
Арахамія готовий воювати лише разом із депутатами від «Європейської солідарності»
Коли «Слуги народу» підуть на фронт? Арахамія зробив заяву
13 жовтня, 12:59
Військовий збір з будь-яких доходів фізичних осіб, в тому числі із зарплати, збільшується з 1,5% до 5%
Рада рекордно підвищила податки: скільки і за що тепер платитимуть українці
10 жовтня, 13:45
Заступниця міністра економіки Надія Бігун
Міністерство економіки забезпечить локалізацію для української легкої промисловості
9 жовтня, 16:41
РФ затягує війну в Україні
Росії бракує коштів на війну. Центр протидії дезінформації пояснив, що робитиме Путін в 2025 році
9 жовтня, 06:44
Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що зросли не зарплати, а видатки
Чому зарплати держслужбовців збільшаться, а освітян – ні. Пояснення голови бюджетного комітету Ради
4 жовтня, 09:36
З 1 січня уряд ввів нові умови оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад
Які обласні адміністрації лідирують за рівнем зарплат – дані Мінфіну
25 вересня, 20:05

Новини

Легендарний уругвайський футболіст дебютує на професійному тенісному турнірі
Легендарний уругвайський футболіст дебютує на професійному тенісному турнірі
Юна дівчина отримала з бюджету понад 6 млн грн для проведення чемпіонату України з гімнастики, – ЗМІ
Юна дівчина отримала з бюджету понад 6 млн грн для проведення чемпіонату України з гімнастики, – ЗМІ
«Арсенал» – «Шахтар»: де та коли дивитися трансляцію поєдинку Ліги чемпіонів
«Арсенал» – «Шахтар»: де та коли дивитися трансляцію поєдинку Ліги чемпіонів
Залужний зустрівся з юною гімнасткою, яка втратила ногу через російський обстріл
Залужний зустрівся з юною гімнасткою, яка втратила ногу через російський обстріл
Фізичне виховання молоді під час війни: меценат Олександр Буряк відкриває новий зал для спортивного клубу «Крюківщина» на Київщині
Фізичне виховання молоді під час війни: меценат Олександр Буряк відкриває новий зал для спортивного клубу «Крюківщина» на Київщині
«Хочу прикінчити Усика»: Дюбуа пригрозив українському боксеру
«Хочу прикінчити Усика»: Дюбуа пригрозив українському боксеру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
76K
Вірменія оголосила своє рішення щодо приєднання до БРІКС
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2024
19K
«Це наш пляж». Жителі популярного курорту в Європі під час протестів оточили туристів
13K
Прогноз магнітних бур на 22-24 жовтня: якою буде сонячна активність
11K
Ризик збройної акції? США застерегли Угорщину напередодні памʼятної дати

Новини

Криза у Boeing та Intel є надзвичайною ситуацією для економіки США – WSJ
Сьогодні, 14:34
Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 07:25
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2024 року
Сьогодні, 00:01
Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
Вчора, 12:51
У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua