Юна дівчина отримала з бюджету понад 6 млн грн для проведення чемпіонату України з гімнастики, – ЗМІ

Загальний кошторис дводенного чемпіонату України зі спортивної гімнастики склав понад 8,5 млн грн

Tribuna.com спільно з незалежним антикорупційним центром NGL.media провела розслідування щодо цьогорічного чемпіонату України зі спортивної гімнастики, який став найдорожчим спортивним змаганням на території України з тих, які фінансуються держбюджетом з початку повномасштабної війни.

Загальний кошторис дводенного чемпіонату склав понад 8,5 млн грн. Організацією спортивних змагань державного рівня займається підпорядкована Мінспорту державна установа «Укрспортзабезпечення».

Вона заключила контрактів на понад 6,6 млн грн держкоштів з ТОВ «Київ медіа продакшн». При цьому у публічному доступі відсутні будь-які фінансові звіти компанії, нема ні корпоративного сайту, ні сторінок у соцмережах.

За юридичною адресою компанії (Київ, вул. Левандовська, 3А) розташовані десятки різних компаній, однак знайти там офіс «Київ медіа продакшн» не вдалося.

Власниця цієї компанії, 23-річна Валерія Гуторка, живе за кордоном, а у день підписання договорів була в Бельгії. За її словами, хоча у документах вказане її прізвище, насправді їх підписала інша людина – «за довіреністю».

Схоже, що компанія не надала частину послуг за контрактами. Це у розмові підтвердили 9 суддів чемпіонату. Йдеться про техніку для суддів, користування та супровід якої обійшлись у понад 440 тисяч грн. У переліку були ноутбуки, планшети, відеопроєктори з екранами та сервер.

«Фінансово і матеріально відповідальною особою, яка перевіряє і підтверджує повноту і якість надання послуг» в договорах з «Київ медіа продакшн» вказана провідна тренерка штатної команди національної збірної зі спортивної гімнастики Оксана Слюсарчук. Вона сказала, що пошуком компанії та вкладанням списку обладнання займалася організаторка чемпіонату Стелла Захарова.

Захарова запитання журналіста Tribuna.com про стосунки з «Київ медіа продакшн» назвала провокацією.

У відповідь на офіційний запит «Укрспортзабезпечення» надіслало відповідь на 66 сторінок договорів та актів. При цьому державна установа не змогла відповісти на жодне з суттєвих питань – як знайшли «Київ медіа продакшн», чи зверталися до інших компаній, як визначали вартість і хто був контактною особою під час надання послуг.