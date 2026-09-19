Бондаренко не врятував «Аль-Ахлі» від поразки в Міжконтинентальному кубку

Переможець Ліги чемпіонів Азії завершив похід за трофеєм

Аравійський «Аль-Ахлі» поступився преторійському «Мамелоді Сандаунз» у чвертьфіналі Міжконтинентального кубка. Про це повідомляє «Главком».

Південноафриканський гранд повів у рахунку на 17-й хвилині. Це Сантос головою замкнув навіс після розіграшу кутового. Колектив із Джедди відігрався за дві хвилини, коли після серії рикошетів м'яч опинився за лінією.

«Мамелоді Сандаунз» вирвав перемогу під завісу поєдинку. Героєм «бразильців» став той же Сантос. Цього разу він головою у падінні ефектно замкнув фланговий навіс.

Українець Артем Бондаренко розпочав матч на лаві запасних «Аль-Ахлі». На полі хавбек з'явився на 85-й хвилині. Утім, допомогти аравійському гранду йому не вдалося. Звітний матч для півзахисника збірної України став четвертим у складі «Аль-Ахлі».

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.