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Чемпіон Італії попрощався з квартетом футболістів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Чемпіон Італії попрощався з квартетом футболістів
Франческо Ачербі завершив виступи за «нерадзуррі»
фото: EFE

Гранд Серії A відпустив ветеранів команди

Міланський «Інтер» оголосив про завершення співпраці з чотирма виконавцями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Янн Зоммер, оборонці Франческо Ачербі, Стефан де Врей та Маттео Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня. Відтак футболісти зможуть приєднатися до нових команд безкоштовно.

У минулому сезоні основним був лише Зоммер. Він провів 43 поєдинки в усіх турнірах. Натомість за плечима Ачербі 25 матчів, де Врея – 17, а Дарміана – лише дев'ять. Найдовше кольори «нерадзуррі» захищав нідерландський центрбек. Де Врей приєднався до «Інтера» ще в 2018 році.

«Інтер» у кампанії 2025/26 оформив чемпіонський дубль. Підопічні Ківу завоювали Скудетто та Кубок Італії. Натомість в Лізі чемпіонів «нерадзуррі» вилетіли в раунді плейоф.

До слова, раніше «Інтер» почав вивчати обмін футболістами збірної Італії зі столичною «Ромою». Міланці моніторять ситуацію навколо оборонця Манчіні. Частиною угоди може стати хавбек «нерадзуррі» Фраттезі.

Нагадаємо, керманич «Інтера» Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.

Теги: ФК Інтер (Мілан) Серія А Франческо Ачербі Ян Зоммер Стефан Де Врей Маттео Дарміан

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