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Збірна Італії з футболу отримала нового головного тренера

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Збірна Італії з футболу отримала нового головного тренера
61-річний Манчіні вже очолював збірну Італії з 2018 до 2023 року

У збірної Італії з футболу буде новий старий головний тренер

Президент Італійської федерації футболу Джованні Малаго повідомив, що Роберто Манчіні очолить збірну Італії з футболу. Про це інформує «Главком» з посиланням на La Repubblica.

«Роберто Манчіні – новий тренер національної збірної», – заявив Малаго.

61-річний Манчіні вже очолював збірну Італії з 2018 до 2023 року. Під його керівництвом команда виграла Чемпіонат Європи (2021 рік) та встановила рекордну безпрограшну серію на рівні збірних (37 матчів). Її за підсумками чемпіонату світу 2026 перевершила збірна Іспанії (38).

Разом з тим, Манчіні сенсаційно не зміг вивести збірну Італії на Чемпіонат світу 2022.

Нагадаємо, італійську національну команду мав очолити Андреа Пірло. Однак, через співпрацю з букмекерами з країни-агресора він втратив цю можливість.

Потенційне призначення чемпіона світу 2006 розкритикувала низка італійських політиків. Зокрема, віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно дорікнула Пірло за вояжі до Москви. За її словами, російська пропаганда використала його в час агресивної війни проти України.

У 2025 році Андреа Пірло підписав контракт з російською букмекерською компанією Fonbet.

У 2024 році пропагандисти повідомляли, що Fonbet та Паралімпійський комітет Росії продовжують співпрацю і у 2025 році мали намір провести шість змагань для російських окупантів з следж-хокею, футболу ампутантів та волейболу сидячи.

«Ми раді співпраці з ПКР. Раніше ми неодноразово наголошували, що хочемо брати активну участь у реабілітації ветеранів та учасників СВО через спорт. Спільно з ПКР ми вже проводили низку спільних акцій, але тепер наша робота стане більш глобальною, чому допоможуть турніри під егідою «Герої нашого часу», – зазначав генеральний директор Fonbet Сергій Анохін.

Теги: Роберто Манчіні НОВИНИ ФУТБОЛУ

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