Організатори US Open пояснили, чому вигнали з турніру відомих інфлюенсерок

Американські блогерки вдалися до хитрощів, щоб отримати доступ до турніру

Двом нью-йоркським інфлюенсеркам Мег Радіс та Одрі Йонгенс, які отримали безкоштовні перепустки на Відкритий чемпіонат США з тенісу, анулювали акредитації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Випадкова помилка блогерок

Мег Радіс та Одрі Йонгенс, які ведуть акаунт The VIP List, отримали доступ до турніру через партнерство з одним із ресторанів. За словами дівчат, вони опублікували фото своїх акредитацій в сториз в Інстаграм, після чого вирушили на вечерю. Вони стверджують, що приблизно через дві години після цього їм повідомили, що перепустки більше не дійсні.

«Ми були там, щоб поводитися шанобливо, дотримуватися правил, просто добре провести час і показати нашим підписникам, наскільки неймовірним є US Open», – заявила Йонгенс. Радіс додала, що вони не знали про заборону публікувати фотографії акредитацій і вважали несправедливим втратити доступ до турніру ще до того, як побачили хоча б один матч.

Справжня причина анулювання акредитацій

Але в Асоціації тенісу США заперечили, що причиною стала публікація фотографій. Організатори заявили, що проблема полягала у неправильному оформленні акредитацій. «Ці особи не були акредитовані як представники медіа чи творці контенту. Їх неправомірно внесли до списку персоналу, наданого рестораном», – пояснили в Асоціації тенісу США. В організації додали, що протягом турніру перевіряють акредитації на відповідність правилам, а після виявлення порушення доступ Радіс та Йонгенс було скасовано.

Цей інцидент також супроводжувався невдоволенням щодо поведінки інфлюенсерів. Акредитації отримали близько 100 творців контенту, водночас поведінка деяких із них уже викликала невдоволення уболівальників: ті фотографувалися під час розіграшів, розмовляли на трибунах і пересувалися в момент матчів. На турнірі навіть суддя був змушений зробити зауваження гостям однієї з VIP-лож під час матчу Наомі Осаки.

Нагадаємо, що російська тенісистка Анастасія Потапова, яка з початку 2026 року представляє Австрію, поскаржилася на інцидент під час перельоту до Нью-Йорка.