Чемпіонат світу: катарець Модібо зламав малогомілкову і великогомілкову кістки ноги канадцю Коне

Ісмаель Коне після гри з Катаром опинився у лікарні

Ісмаель Коне пропустить від 4 до 5 місяців і більше не зіграє на Чемпіонаті світу 2026

Півзахисник збірної Канади з футболу Ісмаель Коне у грі Чемпіонату світу отримав перелом малогомілкової і великогомілкової кісток ноги. Про це повідомив журналіст Фабриціо Романо, інформує «Главком».

На 52-й хвилині гри Канада – Катар за рахунку 3:0 катарський захисник Ассім Модібо грубо зіграв проти Коне, який пізніше залишив поле на ношах.

За даними джерела, Коне наразі перебуває у лікарні. Канадець пропустить від 4 до 5 місяців. Він більше не зіграє на цьому чемпіонаті світу.

Модібо вибачився перед Коне після матчу в роздягальні збірної Канади.

Нагадаємо, Канада розтрощила Катар і здобула першу в історії перемогу на Чемпіонатах світу.

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