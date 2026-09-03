Відомий іспанський клуб позбувся свого вихованця заради ексгравця «Реала» – футболіст не стримав сліз (відео)

Дуже неприємна ситуація виникла у іспанському «Бетісі»

«Бетіс» позбувся вихованця Пабло Гарсії заради того, щоб зареєструвати Дані Себальоса. Про це повідомляє «Главком».

20-річний хавбек, який 14 років провів у системі севільського клубу, був проданий до «Расінга» за 5,5 мільйонів євро. Це було зроблено для того, щоб зареєструвати Себальоса, який розірвав контракт з «Реалом» та приєднався до зелено-білих в якості вільного агента.

Коли Гарсія дізнався, що «Бетіс» продав його до «Расінга», він не стримав сліз, як і його матір.

While bottom-half Premier League clubs were spending hundreds of millions on players on deadline day, here’s Pablo García, Real Betis’ best academy player, in tears after the club had to sell him in the final hours of deadline day to comply with La Liga’s FFP rules and… — BarçaTimes (@BarcaTimes) — BarçaTimes (@BarcaTimes) September 2, 2026

Пабло Гарсія дебютував за основну команду «Бетіса» 25 січня 2025 року у поєдинку чемпіонату Іспанії проти «Мальорки», який завершився перемогою зелено-білих з рахунком 1:0. Загалом у складі іспанського клубу хавбек провів 33 матчі, забив три голи та віддав один асист.

«Бетіс» за підсумками минулого сезону кваліфікувався до основного раунду Ліги чемпіонів, де зустрінеться з «Арсеналом», «Баварією», «Порту», «Боруссією» Дортмунд, «Феєнордом», «Ліллем», «Комо» та братиславським «Слованом».

Новий сезон чемпіонату Іспанії підопічні Мануеля Пеллегріні розпочали доволі вдало: заробили шість очок за три тури завдяки перемогам над «Реалом Сосьєдад» та «Валенсією».

Нагадаємо, що «Барселона» оголосила про рекодні прибутки у історії клубу – вони перевищили один мільярд євро за сезон.