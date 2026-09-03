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Відомий іспанський клуб позбувся свого вихованця заради ексгравця «Реала» – футболіст не стримав сліз (відео)

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Відомий іспанський клуб позбувся свого вихованця заради ексгравця «Реала» – футболіст не стримав сліз (відео)
Пабло Гарсія продовжить кар'єру у «Расінгу»
фото: ФК «Расінг». Пабло Гарсія

Дуже неприємна ситуація виникла у іспанському «Бетісі»

«Бетіс» позбувся вихованця Пабло Гарсії заради того, щоб зареєструвати Дані Себальоса. Про це повідомляє «Главком».

20-річний хавбек, який 14 років провів у системі севільського клубу, був проданий до «Расінга» за 5,5 мільйонів євро. Це було зроблено для того, щоб зареєструвати Себальоса, який розірвав контракт з «Реалом» та приєднався до зелено-білих в якості вільного агента.

Коли Гарсія дізнався, що «Бетіс» продав його до «Расінга», він не стримав сліз, як і його матір.

Пабло Гарсія дебютував за основну команду «Бетіса» 25 січня 2025 року у поєдинку чемпіонату Іспанії проти «Мальорки», який завершився перемогою зелено-білих з рахунком 1:0. Загалом у складі іспанського клубу хавбек провів 33 матчі, забив три голи та віддав один асист.

«Бетіс» за підсумками минулого сезону кваліфікувався до основного раунду Ліги чемпіонів, де зустрінеться з «Арсеналом», «Баварією», «Порту», «Боруссією» Дортмунд, «Феєнордом», «Ліллем», «Комо» та братиславським «Слованом».

Новий сезон чемпіонату Іспанії підопічні Мануеля Пеллегріні розпочали доволі вдало: заробили шість очок за три тури завдяки перемогам над «Реалом Сосьєдад» та «Валенсією».

Нагадаємо, що «Барселона» оголосила про рекодні прибутки у історії клубу – вони перевищили один мільярд євро за сезон.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ла Ліга

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