Відомий іспанський клуб позбувся свого вихованця заради ексгравця «Реала» – футболіст не стримав сліз (відео)
Дуже неприємна ситуація виникла у іспанському «Бетісі»
«Бетіс» позбувся вихованця Пабло Гарсії заради того, щоб зареєструвати Дані Себальоса. Про це повідомляє «Главком».
20-річний хавбек, який 14 років провів у системі севільського клубу, був проданий до «Расінга» за 5,5 мільйонів євро. Це було зроблено для того, щоб зареєструвати Себальоса, який розірвав контракт з «Реалом» та приєднався до зелено-білих в якості вільного агента.
Коли Гарсія дізнався, що «Бетіс» продав його до «Расінга», він не стримав сліз, як і його матір.
Пабло Гарсія дебютував за основну команду «Бетіса» 25 січня 2025 року у поєдинку чемпіонату Іспанії проти «Мальорки», який завершився перемогою зелено-білих з рахунком 1:0. Загалом у складі іспанського клубу хавбек провів 33 матчі, забив три голи та віддав один асист.
«Бетіс» за підсумками минулого сезону кваліфікувався до основного раунду Ліги чемпіонів, де зустрінеться з «Арсеналом», «Баварією», «Порту», «Боруссією» Дортмунд, «Феєнордом», «Ліллем», «Комо» та братиславським «Слованом».
Новий сезон чемпіонату Іспанії підопічні Мануеля Пеллегріні розпочали доволі вдало: заробили шість очок за три тури завдяки перемогам над «Реалом Сосьєдад» та «Валенсією».
Нагадаємо, що «Барселона» оголосила про рекодні прибутки у історії клубу – вони перевищили один мільярд євро за сезон.
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