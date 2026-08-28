Фанати «Барселони» влаштували акцію проти поліції на матчі з «Атлетіком»

На арені у Барселоні з'явилися десятки тисяч прапорів, які символізують незалежність Каталонії

Фанати «Барселони» влаштували масштабну акцію на підтримку Каталонії під час домашнього матчу з «Атлетіком» у другому турі Ла Ліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Goal.com.

Підтримка Каталонії

Трибуни «Камп Ноу» заповнилися прапорами естелади – символу прихильників незалежності Каталонії. Перед грою їх роздали біля стадіону, через що на арені майоріли близько 10 тисяч прапорів. Саме так уболівальники відреагували на інцидент, який стався тижнем раніше під час виїзного матчу каталонського клубу з «Ельче».

Протест став відповіддю на події минулого тижня в Ельче. Перед матчем із місцевою командою поліція вилучила у одного з уболівальників «Барселони» прапор естеладу. За повідомленнями місцевих ЗМІ, після цього між фанатом і правоохоронцями виникла суперечка, яка завершилася застосуванням поліцією кийків та затриманням чоловіка.

Цей інцидент викликав значний резонанс у Каталонії та швидко вийшов за межі футбольної «бульбашки». Наприклад, уряд Іспанії розпочав розслідування дій правоохоронців та визнав застосування сили непропорційним.

Підтримка «Ельче» від Барселони

Саме через цей інцидент клуб вирішив відмовитися від запланованої перед матчем церемонії на честь своїх футболістів, які у складі збірної Іспанії виграли Чемпіонат світу 2026. «Барселона» мала одразу вісім чемпіонів світу у своєму складі, і перед домашньою грою з «Атлетіком» планувалося окремо відзначити їхній тріумф.

Однак клуб змінив свої плани після подій в Ельче. Натомість президент «Барселони» Жоан Лапорта підтримав проведення мирної акції на підтримку естелади. При цьому сам клуб безпосередньо не організовував роздачу прапорів – цим займалися каталонські організації, зокрема Каталонська національна асамблея.

Сам клуб також виступив із заявою щодо інциденту в Ельче. «Барселона» висловила жаль через вилучення прапорів у своїх уболівальників та заявила, що естелада є легальним символом, а її демонстрація є реалізацією права на свободу вираження поглядів.

Нагадаємо, що фанати «Атлетіко» освистали Хуліана Альвареса через можливий перехід до «Барселони».