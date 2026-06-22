Знову нічия. Бельгія та Іран без забитих голів завершили гру Чемпіонату світу

Знову нічия. Бельгія та Іран без забитих голів завершили гру Чемпіонату світуРеклама
Бельгія не змогла забити Ірану
Сьогодні, 21 червня 2026 року, національна команда Бельгії на арені «Соу-Фай Стедіум» в американському Інглвуді зіграла внічию з Іраном в рамках другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».
Передматчевий стан команд
Обидві команди стартували на турнірі з нічиїх. Бельгія не змогла дотиснути збірну Єгипту (1:1). «Червоні дияволи» пропустили в першому таймі, але в другій половині зрівняли рахунок. Автогол оформив оборонець «фараонів» Хані.
А от іранська збірна зуміла двічі відігратися у протистоянні з Новою Зеландією (2:2). У першій 45-хвилинці на забитий м'яч океанійців голом відповів оборонець Резаеян. Натомість у другому таймі становище вирівняв півзахисник Мохебі.
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Хід гри
Бельгійців активно розпочали зустріч, але не змогли створити небезпечних моментів біля воріт суперників.
На 25-й хвилині іранці навіть відзначилися голом після розіграшу штрафного – м’яч у ворота відправив Мехді Теремі. Проте після перевірки епізоду було зафіксовано офсайд, і взяття воріт скасували.
Наприкінці першого тайму бельгійська збірна мала кілька можливостей відкрити рахунок, але на перерву команди пішли за рахунку 0:0.
На 59-й хвилині Бельгія створила гострий момент зусиллями Кевіна де Брейне та Леандро Троссара, але рахунок залишився незмінним.
На 66-й хвилині Зандер Нгой припустився грубої помилки на власній половині поля – Теремі перехопив м’яч, однак Нгой порушив правила. Арбітр показав червону картку, залишивши бельгійців у меншості.
У підсумку жодна з команд так і не змогла вразити ворота суперника, і матч завершився безгольовою нічиєю.
Чемпіонат світу. Груповий етап. Квартет G
Бельгія – Іран 0:0 (0:0)
Нагадаємо, збірна Японії впевнено переграла Туніс на груповому етапі Кубка світу. Дубль оформив форвард Уеда. По голу в свій актив записали хавбек Камада та вінгер Дзюня Іто.
Як повідомлялося, напередодні збірна Німеччини оформила вольову перемогу над Кот-д'Івуаром. Команда Юліана Нагельсманна забила двічі в другому таймі. Героєм став нападник Ундав із дублем.
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