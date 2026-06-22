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Знову нічия. Бельгія та Іран без забитих голів завершили гру Чемпіонату світу

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Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Знову нічия. Бельгія та Іран без забитих голів завершили гру Чемпіонату світу
Збірна Бельгії вдруге зіграла внічию на Чемпіонаті світу 2026
фото: Getty Images

Бельгія не змогла забити Ірану

Сьогодні, 21 червня 2026 року, національна команда Бельгії на арені «Соу-Фай Стедіум» в американському Інглвуді зіграла внічию з Іраном в рамках другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Обидві команди стартували на турнірі з нічиїх. Бельгія не змогла дотиснути збірну Єгипту (1:1). «Червоні дияволи» пропустили в першому таймі, але в другій половині зрівняли рахунок. Автогол оформив оборонець «фараонів» Хані.

А от іранська збірна зуміла двічі відігратися у протистоянні з Новою Зеландією (2:2). У першій 45-хвилинці на забитий м'яч океанійців голом відповів оборонець Резаеян. Натомість у другому таймі становище вирівняв півзахисник Мохебі.

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Хід гри

Бельгійців активно розпочали зустріч, але не змогли створити небезпечних моментів біля воріт суперників.

На 25-й хвилині іранці навіть відзначилися голом після розіграшу штрафного – м’яч у ворота відправив Мехді Теремі. Проте після перевірки епізоду було зафіксовано офсайд, і взяття воріт скасували.

Наприкінці першого тайму бельгійська збірна мала кілька можливостей відкрити рахунок, але на перерву команди пішли за рахунку 0:0.

На 59-й хвилині Бельгія створила гострий момент зусиллями Кевіна де Брейне та Леандро Троссара, але рахунок залишився незмінним.

На 66-й хвилині Зандер Нгой припустився грубої помилки на власній половині поля – Теремі перехопив м’яч, однак Нгой порушив правила. Арбітр показав червону картку, залишивши бельгійців у меншості.

У підсумку жодна з команд так і не змогла вразити ворота суперника, і матч завершився безгольовою нічиєю.

Чемпіонат світу. Груповий етап. Квартет G

Бельгія – Іран 0:0 (0:0)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, збірна Японії впевнено переграла Туніс на груповому етапі Кубка світу. Дубль оформив форвард Уеда. По голу в свій актив записали хавбек Камада та вінгер Дзюня Іто.

Як повідомлялося, напередодні збірна Німеччини оформила вольову перемогу над Кот-д'Івуаром. Команда Юліана Нагельсманна забила двічі в другому таймі. Героєм став нападник Ундав із дублем.

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Теги: чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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