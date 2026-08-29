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Ексфутболіст АПЛ загадково зник в Угорщині

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Ексфутболіст АПЛ загадково зник в Угорщині
Акош Бужакі зіграв п'ять сезонів за «Квінз Парк Рейнджерс»
фото: Shutterstock

Мати Акоша Бужакі звернулася до поліції після того, як її син не виходив з нею на зв'язок

Колишній півзахисник англійських клубів та збірної Угорщини Акош Бужакі повідомив, що з ним усе гаразд, після того як напередодні з'явилася інформація про його зникнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC. 

Загадкове зникнення футболіста

44-річного ексфутболіста розшукувала угорська поліція після того, як він понад тиждень не виходив на зв'язок. Про зникнення Бужакі стало відомо в середу, коли угорські ЗМІ повідомили, що поліція займається його пошуками. Уже в п'ятницю колишній футболіст сам вийшов на зв'язок через Фейсбук і запевнив, що перебуває в безпеці. Він також подякував усім, хто переживав за його стан.

Бужакі пояснив, що останні кілька місяців стали для нього непростими через серйозні зміни в особистому житті. За його словами, у певний момент він вирішив на деякий час відійти від звичного способу життя та перервати щоденну рутину.

При цьому ситуація набула розголосу після того, як мати колишнього футболіста звернулася до поліції. Сам Бужакі назвав це непорозумінням і зазначив, що, щойно дізнався про те, що його розшукують, одразу припинив свою усамітнення та повідомив про своє місцезнаходження правоохоронців. Він додав, що був приємно здивований кількістю людей, які висловили занепокоєння його зникненням: «Дякую за всю турботу та думки, які ви мені висловили. Бажаю всім гарного дня – було дуже приємно отримати стільки любові».

Що відомо про Бужакі

Акош Бужакі найбільше відомий своїми виступами за англійський «Квінз Парк Рейнджерс». Він приєднався до лондонського клубу на правах оренди у 2007 році, а згодом підписав із командою повноцінний контракт і провів у її складі загалом п'ять сезонів.

Також угорець виступав за «Плімут», «Портсмут» і «Барнслі». Загалом за клуби в Англії Бужакі провів 243 матчі та забив 33 голи. Крім того, півзахисник виступав за збірну Угорщини.

Нагадаємо, що поліція Львівщини розшукує зниклого ексфутболіста «Карпат» та «Шахтаря»

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ поліція АПЛ

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